Vor gut einem halben Jahr war der Ärger groß in Stetten: Unbekannte hatten zwei Bronzeskulpturen des Künstlers Karl Ulrich Nuss aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Die Stettener schimpften über die „Kulturbanausen“, die ausgerechnet an der idyllischen Yburg, dem Wahrzeichen des Weinorts, ihr Unwesen getrieben hatten. Doch was ist eigen