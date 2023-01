Nach zwei Jahren Pause: Endlich wieder Winterweinweg in Kernen

Nach zwei Jahren Pause war es am Wochenende wieder so weit: Am Samstag (28.01.) und Sonntag (29.01) konnten Besucher rund um die Yburg in Stetten schlendern und an vier „Genussstationen“ des Winterweinwegs anhalten.

Elf Weingüter und vier Gastronomen beteiligten sich an diesem winterlichen Event, so konnten die Gäste am Genusspunkt oberhalb der Glockenkelter im Restaurant „Zum Ochsen“ einkehren und unter anderem Weine vom Weingut Zimmer probieren.

300 Flammschalen entlang der Wege

Weitere Genusspunkte befanden sich am Wetterstein, oberhalb der Yburg und am Wegkreuz Strümpfelbach. Normalerweise wird der Winterweinweg von Lichtinstallationen begleitet, die im Dunkeln zur Geltung kommen. In diesem Jahr jedoch verkündete die Gemeinde, „dass der Winterweinweg 2023 ausschließlich mit 300 Flammschalen entlang der Wege illuminiert wird“.

Auch die Fassade der Yburg erstrahlte in der Standard-Fassadenbeleuchtung, auf eine zusätzliche Illumination wurde jedoch verzichtet. Diese Maßnahmen waren im vergangenen Herbst im Zuge der Überlegungen zum Energiesparen gemeinsam mit Gastronomen und Wengertern beschlossen worden, teilt die Gemeinde mit. Für musikalische Unterhaltung auf dem Winterweinweg sorgte die Backnanger Musikgruppe „Lohkässtrampler“.