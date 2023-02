Neubaugebiet Tulpenstraße in Kernen: Gemeinde braucht neuen Investor

Während im Neubaugebiet Tulpenstraße in Kernen schon vergangenes Jahr die letzten privaten Bauplätze verkauft worden sind und hier und da schon fleißig gebaut wird, liegt das Grundstück der Gemeinde, das an den Parkplatz hinter dem Rossmann-Gebäude angegrenzt, immer noch brach. Der Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs hat sich gegen den Erwerb des Grundstücks entschieden - investiert jetzt der Zweitplatzierte?

Gewinner des Architekten-Wettbewerbs ist abgesprungen

Der Gewinner des europaweiten Investorenauswahlverfahrens stand schon Ende 2021 fest: Der städtebauliche Entwurf der Waiblinger „Brutschin Wohnbau GmbH“ und der Werkgemeinschaft HHK Architekten GmbH hatte die Jury überzeugt. Doch wieso ist davon noch nichts umgesetzt worden?

„Die Erstplatzierten haben vom Erwerb des Grundstücks Abstand genommen“, informiert Peter Mauch, Leiter des Kernener Bauamts, auf Nachfrage unserer Redaktion. Es seien eben keine leichten Zeiten für die Baubranche, ein Grund mehr, wieso sich Kernen entschieden habe, selbst in den Wohnungsbau einzusteigen.

Der zweite Entwurf kommt aus Leonberg

Die Brutschin Wohnbau GmbH wird das Grundstück also nicht bebauen. Damit wird auch aus dem von ihr eingereichten Konzept nichts, das dem Bebauungsplan entsprechend drei zwei- bis dreigeschossige Baukörper vorsah, die parallel zueinander angeordnet und durch eingeschossige Zwischenbauten verbunden werden sollten. Die Höhe der Bebauung sollte sich dem Grundstückszuschnitt und der Topografie des Geländes folgend staffeln, bis zum tiefer gelegenen Grünzug im Osten. Es sollte eine Tiefgarage geben und im Süden und Osten Gärten und Terrassen. 17 Wohnungen waren hier vorgesehen.

Nun räumt das Investorauswahlverfahren der Gemeinde ein, sich auch mit dem Zweitplatzierten zusammenzusetzen, wenn für den Plan des Erstplatzierten die Rahmenbedingungen nicht stimmen - oder er, so wie in diesem speziellen Fall geschehen, abspringt. Deshalb befinde sich die Gemeinde aktuell in „guten Gesprächen“ mit der Mörk Immobilien GmbH aus Leonberg.

Möglicher neuer Entwurf: Mehr Wohnungen, einige Kritikpunkte

Das Unternehmen hatte mit dem Entwurf, der gemeinsam mit der Marcus Brucker Architektur + Planung UG aus Stuttgart erstellt wurde, im November 2021 den zweiten Platz belegt. „Den Verfassern gelingt es, die drei vorgeschlagenen Baukörper als freigestellte Einzelbaukörper auf dem Grundstück zu verorten“, schrieb das 13-köpfige Bewertungsgremium im Herbst 2021 über diesen Entwurf. Er sieht zehn Mietwohnungen, fünf davon „preisgünstig“, elf Eigentumswohnungen, vier Pflege-WGs und fünf zusätzliche Seniorenapartments vor. Alles natürlich barrierefrei. „Die Wohnungen sind gut organisiert und lassen eine gute Wohnqualität erwarten“, so die Jury.

Insgesamt fünf Entwürfe wurden bei der Auswertung berücksichtigt, alle mit einer Tarnzahl versehen - die Mitglieder des Gremiums konnten also nicht sehen, wessen Entwurf sie da vor sich hatten. Allerdings gab es damals einige Punkte, wieso die Jury am Ende einstimmig nur den zweiten Platz an die Leonberger vergeben hatte: Der Entwurf sieht einen auffälligen und sogar noch farblich abgesetzten Sockel auf der östlichen Seite vor, in dem die geplanten Arztpraxen und die Tagesbetreuung untergebracht werden sollen.

Einige Fragen sind noch offen

Die Kritik an dieser Lösung war damals unter anderem, dass durch den tiefen Grundriss des Sockelbaus die Lichtverhältnisse in den Räumlichkeiten als nicht ideal eingestuft wurden und gerade die Tagespflege zu schlecht an den öffentlichen Raum angebunden wäre. Einen weiteren Minuspunkt hatte es für die geplante Erschließung gegeben: Diese soll zwischen dem mittleren und dem östlichen der drei Häuser liegen und wäre damit „etwas abseits der Hauptverbindung, hier würde man sich mehr Präsenz und die Anbindung Richtung Ortsmitte wünschen“.

Auch würde durch die vorgeschlagenen Fußwege auf dem Grundstück Fläche für privatere Gartenflächen entfallen. Auch die Fragen nach einem zweiten Rettungsweg, der wegen der geplanten Pflege-WGs wohl nötig werden wird, und wo Müll und Fahrräder abgestellt werden können, waren noch offen. „Insgesamt ein ambitionierter Ansatz, welcher beim genaueren Hinschauen jedoch einige, jedoch lösbare Defizite beinhaltet“, schloss die Beurteilung des Bewertungsgremiums.

Verträge sind noch nicht unterschrieben

Jetzt muss die Gemeinde Kernen mit dem potenziellen neuen Investor eine gemeinsame Lösung finden. Ob und wann es so weit sein wird, ist im Moment noch nicht klar. „Das kann man sagen, wenn man unterschriebene Verträge hat“, so Bauamtsleiter Peter Mauch. Die laufenden Verhandlungen mit der Mörk Immobilien GmbH stimmen ihn jedoch optimistisch.

Was passiert aber, wenn sich auch dieser Bauträger gegen den Erwerb des Grundstücks entscheidet? Im Vorfeld des europaweiten Investorenauswahlverfahrens war dafür immerhin ein Preis von 2,79 Millionen Euro gutachterlich festgesetzt worden. „Dann müsste man das Verfahren noch einmal neu aufrollen“, so Mauch. Der Gemeinderat müsse dann entscheiden, wie es mit dem Baugrundstück der Gemeinde weitergeht. Eventuell müsse dann noch einmal neu ausgeschrieben werden.