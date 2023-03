Neue App für Kernen ist da: Marketingverein startet Frühlingsaktion

Der Verein Freundliches Kernen hat eine neue Frühlingsaktion ins Leben gerufen. Im Aktionszeitraum bis einschließlich Samstag, 1. April, können Kunden bei insgesamt 38 teilnehmenden Fachgeschäften in Kernen Angebote nutzen, Gutscheine sammeln, Frühlingsblüher geschenkt bekommen und Einkaufsgutscheine gewinnen. Das teilt der Verein mit.

Auch ist die neue App „Kernen.Entdecken“ an den Start gegangen und kann kostenlos heruntergeladen werden. Es ist das Ergebnis eines gemeinsamen Projekts, an dem der Kernen-Kümmerer Marcel Baars, Vertreter des Marketingvereins sowie des Gewerbevereins in Absprache mit der Gemeindeverwaltung gearbeitet haben.

Benachrichtigung über die Kernen-App

Wer die neue App herunterlädt, kann außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen und seine Chancen auf den Hauptpreis erhöhen. Der Gewinner verbraucht ein Jahr lang kostenlos Strom (in Höhe von circa 1080 Euro). Außerdem gibt es noch Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Die Gewinner werden dem Kümmerer zufolge ab 1. Mai per Push-Nachricht (Absender Marketingverein Freundliches Kernen) in der App „Kernen.Entdecken“ benachrichtigt.

Entdecker-Treff für Interessierte

Darüber hinaus werden Interessierte zum Entdecker-Treff am Freitag, 31. März, von 16 bis 19 Uhr, zwischen Blumen Weiss und Vintage in Rommelshausen eingeladen. Die Veranstaltung wird bewirtet und musikalisch begleitet. Weitere Infos gibt’s unter www.kernen-kennenlernen.de.