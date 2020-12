Neue Bäckerei im Rewe in Stetten: Grau geht, Maurer kommt

In der Rewe-Filiale Lang in der Kirchstraße hat ein Bäckerwechsel stattgefunden: Die Bäckerei Grau, die ihren Sitz in Fellbach und insgesamt elf Filialen hat, hat nach 20 Jahren den Verkaufsstandort in Stetten aufgegeben.

Weshalb hört Bäckerei Grau nach 20 Jahren auf?

Zu den Gründen nennt Inhaberin Ines Grau unter anderem die Größe der Verkaufsfläche: Während der Pandemie hätten Kunden nicht mehr vor der Theke stehen können, da der Sicherheitsabstand nicht gewährleistet gewesen wäre. Auch sei es schwierig, qualifiziertes Verkaufpersonal zu finden.

Alles wurde modernisiert

Den Standort übernimmt Maurer: „Das gesamte Erscheinungsbild wurde modernisiert“, erzählt Tobias Maurer, Geschäftsführer der Maurer-Bäckereien mit Sitz in Winnenden. Von der Theke bis zur Elektrik sei alles neu gemacht worden. Verteilt im Rems-Murr-Kreis, in Stuttgart und Ludwigsburg gibt es insgesamt 42 Maurer-Filialen. Seit 30. November war Maurer zudem mit einem Verkaufswagen vor Ort. An diesem Mittwoch hat die Bäckerei Maurer ihre Filiale in Stetten eröffnet.