An einer stark befahrenen Straße, zu nah am Kreisverkehr und alles andere als barrierefrei: Seit drei Jahren besteht die provisorische Haltestelle für den Expressbus in der Karlstraße. Von vornherein war klar: Ideal ist der Standort nicht. Jetzt hat sich der Technische Ausschuss des Gemeinderats Kernen auf den Bau einer neuen Bushaltestelle in zentraler Lage geeinigt. Mit der neuen Haltestelle sollen außerdem auch Parkplätze gebaut und mehrere Bäume gepflanzt werden.

"Für Fahrgäste