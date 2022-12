Neue Duschen und LED-Lampen: TV Stetten investiert 30.000 Euro für Sparmaßnahmen

Bereits in den vergangenen Jahren hat der TV Stetten eigenen Angaben zufolge das Hallendach isoliert und die Fenster der Vereinsgaststätte „Burgstüble“ und die der darüberliegenden Wohnung erneuert. Darüber hinaus wurden die Heizung und Warmwasseraufbereitung mit Hilfe einer Photovoltaikanlage optimiert.

Nun hat der TV Stetten in weitere Energiesparmaßnahmen für rund 30.000 Euro investiert, wie der Sportverein in einer aktuellen Pressemitteilung schreibt. Dabei wurde die Hallenbeleuchtung gegen LED-Lampen ausgetauscht – so spart der Verein eigenen Angaben zufolge etwa 50 Prozent Strom.

Automatisierte Hygienespülung: Legionellen-Gefahr senken

Als weitere Maßnahme wurden die Duscharmaturen in allen Umkleideräumen erneuert. Dadurch findet eine automatisierte Hygienespülung statt, um die Legionellengefahr zu senken. Des Weiteren können durch die Umstellung die Wasserlaufzeiten elektronisch begrenzt und die Temperatur voreingestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung.