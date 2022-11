Neue Flüchtlingsunterkunft in Kernen: Landkreis startet mit Vorbereitungen

Die Gemeinde Kernen und der Landkreis bereiten sich auf die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Nun haben die „vorbereitenden Bauarbeiten für eine Containeranlage“ in Rommelshausen begonnen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung mitteilt.

Die neue Container-Unterkunft wird in den nächsten Monaten, wie bereits berichtet, in der Verlängerung der Gottlieb-Daimler-Straße, auf dem Grünzug zwischen der Wohnbebauung und der Bahnlinie an der Max-Eyth-Straße, aufgebaut werden.

Platz für etwa 100 Geflüchtete

In der zweistöckigen Anlage ist geplant, etwa 100 geflüchtete Menschen unterzubringen. „Vor kurzem sind die Bagger angerückt, zunächst nur für die vorbereitenden Erdarbeiten“, heißt es aus dem Landratsamt. Der Aufbau der Anlage werde über den Winter erfolgen. Nach derzeitigem Stand ist die Fertigstellung für Juni 2023 geplant. Darüber hinaus sollen auf dem Grundstück noch ein eingehauster Müllcontainerstandort, ein Kinderspielplatz sowie ein Wäscheplatz entstehen.

Vor dem Einzug der ersten Geflüchteten wird der Landkreis die Anwohnerinnen und Anwohner über die Belegung informieren und Ansprechpartner nennen. Für Sozialbetreuung werde selbstverständlich gesorgt, bei Bedarf wird auch ein Sicherheitsdienst eingesetzt, teilt das Landratsamt in seinem Schreiben mit.

Bezüglich der geplanten Container-Anlage hatte es Einwendungen aus der Nachbarschaft in Bezug auf eine Beeinträchtigung der Kaltluftschneise sowie des Kleinklimas entlang der innerörtlichen Grünzone gegeben. Das Amt für Umweltschutz hatte keine Einwendungen bezüglich Kaltluftschneise geäußert.

Auch der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch sagte im August auf Anfrage unserer Redaktion, dass es „die dringlichste Aufgabe“ sei, die geflüchteten Menschen schnellstmöglich unterzubringen.

Weitere Unterkunft in der Blumenstraße geplant

Darüber hinaus plant die Kreisbaugruppe in der Blumenstraße eine sogenannte Anschlussunterkunft für die Gemeinde Kernen. In klimafreundlicher Holzbauweise soll dort eine Unterkunft für rund 40 Geflüchtete entstehen. Dafür sollen die bestehenden Gebäude, ein größeres Gebäude mit Scheune in der Blumenstraße 4 und 6, abgebrochen werden, damit auf dem Grundstück eine zweigeschossige Wohnanlage errichtet werden kann. Der Zeitplan sieht aktuell vor, dass der Baubeginn noch in diesem Jahr sein soll.

Die Fertigstellung ist dem Landratsamt zufolge für Mitte 2023 geplant. An beiden Standorten sind außerdem noch Fahrradstellplätze für die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft vorgesehen.