Neue Gesichter beim Marketingverein Freundliches Kernen

Ende Dezember hat der Marketingverein „Freundliches Kernen“ (FK) seine ordentliche und jährliche Mitgliederversammlung in der Altern Kelter in Rommelshausen abgehalten. Dabei wurden unter anderem drei neue Mitglieder in den Beirat gewählt.

Berichte von 2020 bis 2021

Der Erste Vorsitzende Martin Weiß eröffnete die Sitzung. Uwe Mergel, Mitglied im Beirat, präsentierte einen Rückblick über die bisherigen Aktivitäten 2020 bis einschließlich 2022. Anschließend legte Hans Dietzel den Kassenbericht 2021 vor und erläuterte die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenposten. Er und der Vorstand wurden laut der Mitteilung einstimmig entlastet.

Es standen außerdem Neuwahlen an. Zur Wahl standen der erste und zweite Vorstand, Beisitzer, Beirat und Kassenprüfer. Einige Mitglieder stellten sich zur Wiederwahl und behielten ihre Posten: der Erste Vorsitzende Martin Weiß, die Zweite Vorsitzende Karola Leder sowie die Beisitzer Helmut Seher und Hans Dietzel.

Im Beirat blieben außerdem Uwe Mergel und Andreas Schumm, als Kassenprüfer wurden Lothar Schmid und Steffen Baumgartner wiedergewählt.

Zwei neue Beisitzer gewählt

Neu gewählt als Beisitzer wurden Heiko Fündling, Steffen Günter und Ilka Jeggle.

Die Wahlleitung übernahm Hans-Joachim Niediek. Die Abstimmung erfolgte offen, so der Marketingverein.

Alle Kandidaten wurden einstimmig für die nächsten zwei Jahre gewählt und erklärten sich bereit, die Wahl anzunehmen. Hans-Joachim Niediek stellte sich nicht mehr zur Wahl und schied als Beisitzer aus.