Neue Tagespflege im Mehrgenerationenhaus Kernen startet

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Seestraße erhält Zuwachs, schreibt die Gemeinde Kernen in einer Pressemitteilung. Nachdem die Kita-Kleinkindgruppen bereits im Mai den Betrieb aufgenommen haben, ist seit Anfang Juli nun auch die Tagespflege im Haus am Start.

Das neue Angebot der Sozialstation Kernen ist ein wichtiger Baustein der Kernener Konzeption „Gut älter werden in Kernen“, heißt es aus dem Rathaus. Das Konzept richte sich demzufolge an Menschen mit unterschiedlich hohem Betreuungsbedarf und entlaste zugleich die pflegenden Angehörigen im Betreuungsalltag.

Großes Interesse an der Tagespflege

Bereits Ende Mai 2022 beim Tag der offenen Tür des Mehrgenerationenhauses in der Seestraße sei der Gemeindeverwaltung zufolge das Interesse der Besucher an der Tagespflege groß gewesen: Wie sehen die Räumlichkeiten aus, wie sind die Freianlagen gestaltet, was für ein Konzept wird verfolgt, wie viele Plätze gibt es, wer kann das Angebot nutzen? Die Mitarbeiter der Sozialstation führten durch die Räume, erklärten das Konzept und die Besonderheiten des Hauses, so die Gemeinde.

Die Sozialstation und Tagespflege sind in der rechten Haushälfte untergebracht – die Kita und der Lern- und Spieltreff in der linken.

Einrichtung soll einmal im Monat für Gäste öffnen

Geöffnet hat die neue Tagespflege montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr. Außerdem sei geplant, die Einrichtung an einem Wochenende pro Monat für Gäste zu öffnen, sofern Bedarf besteht, wird Heike Grech, die Betriebsleiterin der Sozialstation Kernen, in der Pressemitteilung zitiert.

Die Sozialstation bietet neben der Tagespflege weiterhin wie gewohnt ambulante Pflege und Nachbarschaftshilfe an. Die zukünftigen Büroräume der Sozialstation befinden sich im Obergeschoss des Mehrgenerationenhauses, die Tagespflege residiert im Erdgeschoss mit Zugang zur Gartenanlage mit viel Baumbestand.

Täglich können bis zu 20 Tagespflegegäste betreut werden, wobei die Plätze tage- oder wochenweise gebucht werden können. „Da nicht alle Gäste fünf Tage pro Woche vor Ort sind, stehen wöchentlich deutlich mehr Plätze zur Verfügung, als die Zahl 20 zunächst suggeriert“, so Heike Grech.

Das Angebot steht grundsätzlich allen offen, also nicht nur Kernener Bürgerinnen und Bürgern. Um die pflegebedürftigen Gäste kümmert sich ein fachkundiges Team aus Pflegefachkräften, Pflegehelfern und Betreuungsassistenten. Ein Caddy für den Hol- und Bringservice der Tagespflegegäste steht bereit. Dieser ist auch für Rollstuhlpatienten geeignet.

Intergenerativer Ansatz und Zusammenspiel von Jung und Alt

Besonderheiten der Kernener Tagespflege seien neben dem intergenerativen Ansatz und dem Zusammenspiel von Jung und Alt die Philosophie, „dass jeder Gast unter Berücksichtigung seiner individuellen Bedürfnisse und Verantwortungsfähigkeit versorgt werden soll“, so die Betriebsleiterin der Sozialstation. „Demgegenüber erhalten die Gäste Hilfe bei allem, was ihnen selbst nicht mehr möglich ist.“

Eine Besonderheit in der räumlichen Ausstattung sei neben dem großen Gruppenraum mit großzügiger Küchenzeile und den benachbarten Ruheräumen noch ein Werkraum, so die Gemeindeverwaltung. „Großflächige Fensterfronten holen den Freibereich sozusagen ins Haus.“ Die liebevoll angelegten Freianlagen mit altem Baumbestand und neu gepflanzten Obstbäumen bieten Platz zum Verweilen und gemütlichen Spazierengehen.

Die Gäste sollen durch unterschiedliche Aktivitäten, die sie aus ihrem Alltag kennen, eine sinnvolle Tagesstrukturierung erhalten. Durch gemeinsames und beaufsichtigtes Backen, Kochen, Bügeln oder Gärtnern sollen Ressourcen erhalten und aktiviert werden. So wird zum Beispiel der Tisch gemeinsam gedeckt. Zudem sind künstlerisch-kreative Angebote wie auch Sitz-Gymnastik geplant.

Altersübergreifende Interaktionen sind möglich mit den Kita- und Schulkindern innerhalb des Mehrgenerationenhauses wie auch mit Kindern der beiden angrenzenden Kinderhäuser und der Schule. Dies könnte zum Beispiel gemeinsames Singen zu Weihnachten, gemeinsames Basteln oder Vorlesen sein. „Generell werden die Angebote jeweils gezielt auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet.“

Infos und Kontakt

Für Fragen zu freien Plätzen und Kosten der Tagespflege in der Seestraße 24-26 in Kernen-Rommelshausen stehen die Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0 71 51/2 50 33 16 zur Verfügung. Kontakttelefon für Infos zum ambulanten Pflegedienst und zur Nachbarschaftshilfe der Sozialstation Kernen gibt es unter der Telefonnummer 0 71 51/25 03 30.

Die Gemeinde Kernen bedankt sich bei der Firma WB Kfz-Service aus Kernen-Stetten, die den Caddy besorgt und überführt hat. Ebenso dankt die Sozialstation Kernen der Bahnmüller-Stiftung für die Übernahme der Kosten der Gartenmöbel.