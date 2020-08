Rheinhold Reichle lebt seit vielen Jahren in Stuttgart, der 74-Jährige ist jedoch in Stetten geboren und in Rommelshausen aufgewachsen. Dafür, dass er dem Heimatort über die Jahrzehnte doch treu geblieben ist, hat er viele Stunden Video-Beweis: Aufnahmen aus Kernen, teilweise 50 Jahre alt, teils digitalisiert und feinsäuberlich archiviert, teils immer noch in den Tiefen seiner Filmspulen-Sammlung verborgen. Sein neuster Film beschäftigt sich gezielt mit der Ortschaft Rommelshausen. Und