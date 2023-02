Neues Brautmodengeschäft in Kernen: Worauf Valdrina und Valdet Haziri Wert legen

Von A-Linie über Prinzessin bis Meerjungfrau gibt es in dem neuen Brautmodengeschäft „Valdrina’s Fairytale“ von Valdrina und Valdet Haziri viele verschiedene Modelle von Hochzeitskleidern. Das Ehepaar Haziri hat in die ehemaligen Räume eines Friseurladens in der Friedrichstraße neues Leben eingehaucht. Auf 144 Quadratmetern bieten die Haziris Braut- und Abendmode sowie Accessoires an. Der Unterschied zur Konkurrenz: Einige Brautkleider können gemietet werden, auf Wunsch werden auch Kleider nach Maß angefertigt und es gibt unter anderem auch Mode in großen Konfektionsgrößen.

„Manchmal tut es mir leid, dass der Laden nur meinen Namen trägt“

Die Räumlichkeiten kauften die Haziris im September 2021, legten nach der Schlüsselübergabe im November 2021 los und sanierten – mit sehr viel Liebe zum Detail – den Laden komplett. Mit Hilfe von unterstützenden Händen aus dem Familien- und Bekanntenkreis erledigte Valdet Haziri das meiste selber, berichtet Valdrina Haziri. Die Erfahrung dazu bringt der 25-Jährige aus früheren Teilzeitbeschäftigungen im Bauwesen mit. „Manchmal tut es mir leid, dass der Laden nur meinen Namen trägt“, sagt Valdrina Haziri und strahlt ihren Ehemann mit einem Lächeln an. Denn Valdet Haziri verlegt nicht nur Fliesen oder Laminatböden oder verputzt die Wände und Decken, er zaubert auch Hochzeitskleider und Roben aus hochwertigen Stoffen, die er selbst nach sorgfältigem Inspizieren einkauft.

Wunsch vom Inhaber-Paar: Bräute sollen in ihren Traumkleidern heiraten können

Überhaupt die Idee, ein Brautmodengeschäft zu eröffnen, sei nach ihrer eigenen Hochzeit zustande gekommen. „Ich war mit meinem Brautkleid nicht zufrieden“, sagt Valdrina Haziri. Damit andere Frauen an dem womöglich wichtigsten Tag ihres Lebens in ihrem Traumkleid heiraten können, hat das Ehepaar für seine Geschäftsidee die Ärmel hochgekrempelt – und sich Wissen in diesem Bereich angeeignet.

Valdet Haziri besuchte mehrere Schneider- und Designerkurse in Kosovo

Denn eigentlich kommen die beiden gar nicht aus der Modebranche. Valdrina Haziri ist Kauffrau im Gesundheitswesen und Valdet Haziri lernte den Beruf des Krankenpflegers, bevor er im zweiten Lehrjahr krankheitsbedingt die Ausbildung abbrach. Und auch wenn Valdet Haziris Mutter Schneiderin ist, entdeckte der 25-Jährige sein Faible fürs Entwerfen und Schneidern erst viele Jahre später. Nachdem er mehrere Schneider- und Designerkurse in Kosovo besuchte und seine ersten eigenen Entwürfe schneiderte, stand für ihn schnell fest: „Ich möchte nur Kleider machen“, sagt Valdet Haziri.

„Ich wollte ihm nicht im Weg stehen“, sagt Valdrina Haziri, die ihren Ehemann stets bei seiner beruflichen Umorientierung unterstützt. So stand schlussendlich der Idee von der eigenen Boutique nichts im Weg. Anfang Februar haben die beiden das Geschäft in Rommelshausen eröffnet. Wichtig ist dem Inhaber-Paar, dass sich die Kundschaft wohlfühlt. „Wir möchten wirklich, dass diejenigen, die viel weniger oder aber viel mehr an den Hüften haben, bei uns ihr Traumkleid finden“, sagt die Korberin.

Auf Wunsch können Kleider bis zur Konfektionsgröße 60 angefertigt werden

Im „Valdrina’s Fairytale“ können im Moment Abendkleider in den Konfektionsgrößen bis 44 anprobiert werden. Roben in den Konfektionsgrößen bis 48 sollen demnächst noch nachgeliefert werden. Wenn sich eine Frau ein Kleid in Größe 60 wünsche, wäre das auch möglich, sagt die Korberin. Gegen einen kleinen Aufpreis könne das gewünschte Kleid in einer Schneiderei in Kosovo, mit der sie zusammenarbeiten, angefertigt werden.

Für jeden etwas dabei

Die Preise für die Abendkleider beginnen bei 300 Euro und belaufen sich – je nach Material und Aufwand – bis zu 700 Euro. „Es gibt aber auch einige wenige, die unter 300 Euro zu bekommen sind“, sagt Valdrina Haziri, während sie die farbenfrohen, schlichten oder mit Pailletten verzierten Kleider präsentiert. Sie hat eigenen Angaben zufolge sowohl für Brautjungfern als auch für Schulabsolventen die passenden Modelle für jeden Anlass in ihrer Boutique.

„Die Handarbeit ist sehr wichtig“

Die Hochzeitskleider – schlicht, ausgestellt oder pompös – bewegen sich in der Preisklasse von 400 bis 4200 Euro. Es gibt auch Brautkleider, die Valdet Haziri selbst angefertigt hat, aber auch welche, die aus der Türkei oder aus dem Kosovo stammen. „Die Handarbeit ist sehr wichtig“, betont Valdet Haziri, während er die Details auf dem Prachtstück, das in der Boutique sehr präsent platziert steht, vor Augen führt. Mehrere kleinere Steinchen und Perlen wurden mit der Hand auf den ausgestellten Rock des Brautkleids sorgfältig genäht. „Es ist sehr aufwendig“, sagt Valdet Haziri, der sich unter Umständen tagelang mit dem Nähen solcher Kleidungsstücke beschäftigt. Um ein solches Kleid fertigzustellen, arbeiteten mehrere Menschen gleichzeitig.

Termine im Februar komplett ausgebucht

Die speziellen Samstagsanprobetermine für die Bräute und ihre Entourage seien im Februar komplett ausgebucht, berichtet Valdrina Haziri. Aus Mannheim, Schwäbisch Hall und sogar aus der Schweiz hätten sie bereits Interessierte im Laden gehabt. „Die meisten unserer Kunden kennen uns von Social Media“, sagt die Korberin.

Das Paar nahm bei der TV-Sendung Couple Challenge im Jahr 2021 teil

Denn Valdrina und Valdet Haziri haben zusammen insgesamt rund 440.000 Follower auf der Fotoplattform Instagram. Auch nahm das Paar, das seit elf Jahren zusammen und seit sechs Jahren verheiratet ist, im Jahr 2021 an der TV-Sendung Couple Challenge auf RTLplus teil. „Ich hätte niemals gedacht, dass wir genommen werden“, sagt Valdet Haziri, der schon damals nur seiner Frau zuliebe einer Bewerbung zustimmte. Doch die Haziris erhielten eine Zusage und qualifizierten sich für die Teilnahme.

Die Haziris werden voraussichtlich im März Eltern

Weil jedoch Valdet Haziri kurz vor dem Finale eine Krampfanfall erlitt, musste er die Sendung außerplanmäßig verlassen. Doch mit TV-Formaten ist längst Schluss, sind sich die beiden einig. „Wir fokussieren uns jetzt auf unser Geschäft“, sagt Valdrina Haziri. Auf sie kommt allerdings demnächst noch ein neuer Lebensabschnitt mit weiteren Herausforderungen: Das Ehepaar Haziri ist in freudiger Erwartung und wird in wenigen Wochen Eltern – im März soll ihr erstes Baby auf die Welt kommen. Wie es dann weitergeht in der Boutique? In der Anfangszeit setzt Valdrina Haziri auf die Unterstützung ihrer Schwester, die einige Termine für sie übernehmen soll. Nach und nach möchte Valdrina Haziri dann wieder einsteigen und nach der Elternzeit auch wieder im Gesundheitswesen arbeiten.

Ihr Credo: Für jede Frau gibt es das richtige Kleid

Bis dahin lautet das Credo der Familie Haziri, ihre Kunden zufriedenzustellen. Denn Valdrina und Valdet Haziri setzen eigenen Angaben zufolge stets auf Qualität und professionelle Beratung. Das Paar ist überzeugt, dass es „für jede Frau das richtige Kleid gibt“.

Öffnungszeiten

Das Brautmodengeschäft in der Friedrichstraße 4 in Rommelshausen hat dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Montags und sonntags bleibt die Boutique geschlossen. Brautkleideranproben finden nur nach vorheriger Terminvereinbarung statt. Weitere Informationen über das Geschäft gibt es unter der Telefonnummer 01 78/ 2 05 83 24 oder auf der Fotoplattform Instagram unter „valdrinasfairytale“.