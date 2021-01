Am Montagabend kurz nach 22.30 Uhr ist in Teilen von Rommelshausen der Strom ausgefallen. Die Kernener ärgern sich schon seit Jahren darüber, dass es immer wieder zu Stromausfällen kommt. Viele sehen einen direkten Bezug zur Übernahme des Stromnetzes durch das Remstalwerk im Jahr 2017 von der EnBW-Tochter NetzeBW. Seither hat es mehrere große Störungen in Rommelshausen und Stetten gegeben. Zuletzt ist der Strom im August 2020 für mehrere Stunden ausgefallen.

