Neues Programm der Landfrauen Rommelshausen: "Wir können mehr als Kuchen backen"

Die Landfrauen Rommelshausen haben ein neues Programm zusammengestellt. Dieses Jahr soll es darin vor allem darum gehen, auch jüngere Frauen anzusprechen – von den 82 Mitgliedern sind die meisten bereits in Rente. Die monatlichen Veranstaltungen variieren zwischen Vorträgen, Aufklärungsarbeit, Spielenachmittagen, Kleiderbasaren und sogar Weinverkostungen.

„Wir versuchen, ein breit gestreutes Programm zu machen, damit für jeden was dabei ist“, sagt Kassiererin Margrit Schwarz. Durch das abwechslungsreiche Angebot hofft auch die Erste Vorsitzende Evelyn Merz, mehrere Altersgruppen ansprechen zu können und mit Vorurteilen aufzuräumen.

Die Landfrauen betonen: Veränderung und Fortschritt werden begrüßt

Sie befürchtet nämlich, dass der Name des Vereins auf viele Frauen verunsichernd wirkt und nicht richtig deutlich macht, dass die Landfrauen keinesfalls Veränderung und Fortschritt gegenüber verschlossen sind, sondern lediglich versuchen, einige Traditionen zu bewahren. „Wir können mehr als Kuchen backen“, sagt Margrit Schwarz.

Häufig werde auch einfach übersehen, dass die Landfrauen Rommelshausen ein Ortsverein im Kreisverband Rems-Murr sind und ihre Werte auch politisch vertreten werden, meint die Erste Vorstandsvorsitzende Merz. So setzt sich der Verein unter anderem für eine gleiche Bezahlung von Frauen und Männern ein und für die Förderung von Hebammen.

In dem Verein Mitglied werden kann jede Frau ab achtzehn Jahren, ihr Wohnort ist dabei nicht wichtig. Auch Männer können sich als Förderer beteiligen, tatsächlich sind aktuell zwei im Verein vertreten. Mit ihrem diesjährigen Programm schlagen die Landfrauen Rommelshausen einen etwas anderen Weg ein. Evelyn Merz hofft, dass dieser Versuch bei den jungen Frauen auch so wie erwünscht ankommt, dass die Mitgliederzahlen steigen und der Altersdurchschnitt sinkt.

Die letzte Veranstaltung im Februar, „Enkeltrick Betrügereien“, war ein Vortrag einer Polizeikommissarin. Darin sind Betrügermaschen im Internet thematisiert worden: Im Vortrag wurde erklärt, wie man sie erkennt und wie mit ihnen umgegangen werden sollte. Laut Evelyn Merz kam das Programm bei den insgesamt dreißig Besuchern gut an.

Im März geht es weiter mit Mondschein-Shopping und Vorträgen

Im März sind weitere Veranstaltungen geplant, angefangen mit einem Mondschein-Shopping: Der Secondhand-Basar von Frauen für Frauen findet in der Sporthalle in Rommelshausen statt und ist eines der ganz neuen Angebote. „Damit betreten wir Neuland“, sagt Evelyn Merz. Dreißig Verkaufstische stehen zur Anmiete zur Verfügung, mittlerweile sei die Halle aber schon ziemlich ausgebucht. Die Frauen kommen dafür aus unterschiedlichen Orten, darunter Stetten, Strümpfelbach, Waiblingen und Grunbach. „Es ist mal etwas anderes, auch mal für Jüngere“, deswegen finde die Veranstaltung auch am Abend statt, erklärt das Vorstandsmitglied Sieglinde Beckmann. Der Verein erhofft sich, dass Frauen außerhalb des Vereins so einen besseren Eindruck von den Landfrauen und ihren Zielen bekommen. Sollte der Testlauf gut funktionieren, werde ein zweiter Termin im Herbst organisiert.

Auf den Secondhand-Basar folgt der Vortrag „Gastarbeiterkind“. Die Spanierin Rosa Manero berichtet davon, wie sie als Kind nach Deutschland gekommen ist und mit welchen Hindernissen sie zu kämpfen hatte. Und noch ein weiteres Highlight wartet im März: Erstmals dürfen die Landfrauen den Osterbrunnen in Rommelshausen schmücken. Mit bunten Girlanden und Schlaufen wird der Dorfbrunnen verziert. „Jede Menge Ostereier hab‘ ich dafür schon besorgt“, sagt Margrit Schwarz. Hilfe bei der Aktion bekommen sie vom Bauhof. Die Mitarbeiter planen, ein Gerüst zu bauen, an dem die bunten Girlanden befestigt werden sollen. Außerdem will der Bauhof ein großes „Holzei“ herstellen, das auf dem Brunnen platziert werden soll.

Bei der Einweihung am 25. März werden die Gemeinde Kernen und die Kinder des Kindergartens „Lange Gärten“ anwesend sein. Sie bereiten Osterlieder vor und führen auf dem parallel stattfindenden Wochenmarkt einen eigenen kleinen Verkaufsstand.