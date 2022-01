Es gibt noch viele freie Termine bei der offenen Impfaktion in Kernen, die an diesem Montag, 24. Januar, stattfindet. Wer sich spontan zum ersten, zweiten oder dritten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann das zwischen neun und 15 Uhr im Bürgerhaus in Rommelshausen (Stettener Straße 18) tun. Den Piks bekommen die Impfwilligen von mobilen Impfteams.

Auch Online-Terminreservierung möglich

Wer online über das Portal www.rems-murr-kreis.de/kiz vorbucht, erhält eine