Seit April vergangenen Jahres hat die evangelische Kirchengemeinde Kernen eine neue Organistin: Die 24-jährige Mirjam Laetitia Haag ist Kantorin in der Mauritiuskirche Rommelshausen – vom ersten Tag an musste sie sich mit digitalen Formaten auseinandersetzen: Die ersten Gottesdienste wurden zu Dreharbeiten. Von Anfang an hat sich die junge Organistin eigene Konzertformate überlegt, die trotz Corona funktionieren könnten. Ihr neuester Upload ist ein virtuelles Benefizkonzert – die dadurch