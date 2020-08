Die Kugelbahn über dem Kernener Ortsteil Stetten, die zur Remstal-Gartenschau 2019 errichtet wurde, ist so beliebt, dass sie zum Problem geworden ist. Die Corona-Krise, in der viele Familien sich Ausflugsziele in der Gegend suchen, hat den Ansturm auf die Weinberge noch verstärkt. Der kleine Wanderparkplatz beim Sängerheim platze regelmäßig aus allen Nähten, viele Besucher parkten „rücksichtslos entlang der Weinberge“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kernener Rathaus. Die Gemeinde