„LoRaWan“ heißt ein neues Funksystem, das in vielen Bereichen eingesetzt wird, etwa für Parkplätze, im Haushalt oder in der Landwirtschaft. Das „LoRa“ (low radiation) steht für „geringe Strahlung“. Nun soll es auch in der Gemeinde Kernen eingesetzt werden, um unter anderem die angespannte Parkplatzsituation in Stetten besser zu lenken, unnötigen Suchverkehr und damit verbundene Emissionen zu vermeiden.

{element}

Die Kosten zum Aufbau des Parkleitsystems belaufen sich auf 58.000 Euro.