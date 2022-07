Personallage in Kitas derzeit stabil: Kernen bereitet sich auf Corona-Herbst vor

Zu wenig Personal, verkürzte Betreuungszeiten und verzweifelte Eltern: So sieht die Realität an vielen Kitas im Rems-Murr-Kreis aus. Hinzu kommen die Corona-Sommerwelle, eine steigende Inzidenz und Krankheitsfälle, welche die überlasteten Erzieherinnen und Erzieher treffen. Während die Personallage in Kernen vor rund zwei Monaten noch gut war, stellt sich nun die Frage: Sind nun auch die Kitas von akutem Personalmangel betroffen?

„Die Situation kann sich bei einem raschen Krankheitsanstieg auch wieder ändern“

Am Mittwochmittag verzeichnete die Gemeinde zehn Mitarbeitende, die erkrankt sind. Einen Anstieg der Corona-Infektionen bemerke man nicht. „Gefühlt ist sie in den letzten Wochen gleichbleibend“, sagt Claudia Bubeck. So bewertet sie die Lage in den Kitas ähnlich wie bereits vor zwei Monaten: „Derzeit ist die Lage stabil.“

Das macht sich auch bei den Betreuungszeiten bemerkbar. „Aktuell haben wir keine Kürzungen“, sagt sie. In der Vergangenheit ist es allerdings in verschiedenen Einrichtungen zu Kürzungen bei den Randzeiten am Nachmittag gekommen. Dabei habe es sich um wenige Fälle gehandelt, so die Gemeinde Kernen.

Unbestritten ist auch, dass es regelmäßig unter den erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Corona-Infektionen gebe. „So wie das derzeit überall der Fall ist“, ergänzt Bubeck. Deswegen ist man in Kernen auf der Hut. „Die Situation kann sich bei einem raschen Krankheitsanstieg selbstverständlich auch wieder ändern“, so die Sozialamtsleiterin. Momentan verteilen sich die Krankenstände auf alle Einrichtungen in Rommelshausen und Stetten, „treten also nicht in geballter Form auf“.

Fallen Erzieherinnen, Erzieher und Mitarbeitende aus, habe das Auswirkungen auf das gesamte pädagogische Personal. Um den Ausfall zu kompensieren, treten unterschiedliche Maßnahmen in Kraft. So werden beispielsweise im Einzelfall Dienstpläne geändert oder die Verantwortung für pädagogische Angebote und Eingewöhnungen verschoben, so Bubeck. Außerdem ist von allen Beteiligten, ob Fachkräfte, Eltern und Kindern, besonderer Einsatz erforderlich: Es brauche „Engagement, Flexibilität und Verständnis“, sagt Claudia Bubeck.

Wie sich die Gemeinde Kernen für die Zukunft rüsten will

Nach der Corona-Sommerwelle folgt das nächste Ereignis, der Corona-Herbst, vor dem gewarnt wird. So will auch die Gemeinde Kernen Maßnahmen treffen, um potenzielle Ausfälle beim Personal auffangen zu können. „Für den Herbst rechnen wir damit, dass sich die Lage sicher wieder verschärfen wird“, sagt Claudia Bubeck. Daher versuche die Gemeinde, über den Sommer den ehrenamtlichen Springerpool zu vergrößern.

Die Sozialamtsleiterin macht aber deutlich: Themen wie Personalbemessung-, Gewinnung und Personalentwicklung sowie die Personalbindung blieben für die Gemeinde als Träger der Kitas weiterhin ein Top-Problem. „Auch unabhängig von Corona.“ Das gilt auch für Hygienemaßnahmen, die in den Einrichtungen beibehalten werden. Darunter falle beispielsweise regelmäßiges Händewaschen. „Und falls eine Mitarbeitende eine enge Kontaktperson ist, trägt diese in der Regel eine Maske“, sagt Bubeck.