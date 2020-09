In ein paar Jahren wird es in Rommelshausen und Stetten deutlich mehr pflegebedürftige Senioren geben als heute. Doch wie sieht die Zukunft der Pflege in Kernen aus? Ungewiss, lautet die Antwort, zumindest bis auf weiteres. Immerhin: Der Gemeinderat hat sich nach einem Bericht der Pädagogin und Gerontologin Prof. Dr. Barbara Steiner auf fünf Eckpunkte geeinigt. Darunter dieser: „Ambulante Versorgung vor stationärer Pflege“. Was bedeutet das? Und warum ist es ums Haus Edelberg und ein