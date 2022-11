Plattform für Händler, Vereine und Gastronomen: Neue App für Kernen kommt 2023

Die Corona-Jahre 2020 und 2021 haben das öffentliche Leben im Bann gehalten, für Vereine, Gastronomen, Betriebe und den Einzelhandel eine schwere Zeit. Umso wichtiger ist es nun für alle, dass Aktionen und Veranstaltungen, die jetzt endlich wieder stattfinden können, von den Menschen auch wahrgenommen werden. Das ist heutzutage aber gar nicht mehr so einfach: „Wenn ich wissen will, was in Kernen heute passiert, gehe ich auf jede Seite von jedem Verein“, beschreibt Marcel Baars die Problematik.

Baars ist der Kümmerer für Kernen, er arbeitet seit mehreren Jahren schon daran, Unternehmen, Vereine und Bürger in Stetten und Rommelshausen zusammenzubringen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Marketingverein Freundliches Kernen, der jedes Jahr verschiedene Aktionen startet, gerade um Einzelhändler und Gastronomen zu stützen.

Alle Neuigkeiten auf einen Blick

Das neuste Projekt, an dem Baars und Vertreter des Marketingvereins sowie des Gewerbevereins in Absprache mit der Gemeindeverwaltung gerade arbeiten, ist eine neue App. Anfang 2023, voraussichtlich im Januar oder Februar, soll „Kernen.Entdecken“ ganz normal für Android und iOS verfügbar sein.

In der App haben dann teilnehmende Vereine, Gastronomen und Betriebe jeweils einen eigenen Bereich, den sie selbst bespielen und aktuell halten, erklärt der Kümmerer. Die Nutzer auf der gewerblichen Seite werden dafür künftig einen kleinen Beitrag zahlen. Für Vereine soll dieser vergünstigt ausfallen, so Baars. Für private Nutzer wird die App kostenlos verfügbar sein.

Schnittstelle zur Website "Kernen kennenlernen"

Alles, was in Kernen so passiert, soll in der neuen Anwendung abgebildet werden, gegliedert unter verschiedenen Reitern. So soll es beispielsweise auch die Kategorie „Mittagstisch“ geben, wo Restaurants ihre tagesaktuellen Angebote an den Mann bringen können.

Jeder Nutzer soll außerdem die Möglichkeit haben, mit jedem Verein, Unternehmen oder Gastronom über die App in Kontakt zu treten. So soll die Interaktion zwischen Gewerbe und Bürgern gefördert werden, so Kümmerer Marcel Baars.

Damit es künftig keine Doppelarbeit gibt, bekommt die neue Anwendung auch gleich eine Schnittstelle zur bestehenden Plattform „Kernen kennenlernen“, die ebenfalls von Marketingverein und Gewerbeverein gemeinsam betrieben wird.

Geschlossener Kreis von Betrieben testet die App

In der App soll es künftig auch Push-Nachrichten zu tagesaktuellen Themen geben - dabei soll jeder, der die App künftig auf seinem Smartphone installiert hat, selbst auswählen können, welche Themenbereiche interessant sind und über was man benachrichtigt werden will. „Kernen wird 2023 noch digitaler“, freut sich Marcel Baars auf die neue App.

Bis der Marketingverein damit aber an die Öffentlichkeit geht und die App frei für alle Nutzer verfügbar sein wird, wird es wohl noch etwas dauern. Bis jetzt haben nur der Kümmerer selbst und einige Vertreter des Marketing- und des Gewerbevereins eine Testversion auf dem Handy installiert.

Im Lauf dieser Woche sollen außerdem ausgewählte Betriebe aus Kernen, die im Vorfeld schon ihr Interesse an der Applikation kundgetan hätten, einen Link zur App bekommen und die neue Plattform dann erst einmal in aller Ruhe ausprobieren, so Marcel Baars. Dieser geschlossene Kreis an Nutzern soll besonders die Funktion mit den Zugängen zu den eigenen Bereichen ausprobieren: „Die toben sich in ihrem Admin-Bereich aus“, erklärt der Kümmerer. „Das sollen die in Ruhe ausprobieren.“

Kernen ist schon im App-Store: Konkurrenz zur Bürger-App?

„Kernen.Entdecken“ ist allerdings nicht die erste App, die für die Gemeinde Kernen an den Start geht: Schon seit Ende 2018 gibt es die Bürger-App der Gemeindeverwaltung. Die bietet vor allem unkomplizierten Zugang zu kommunalen Dienstleistungen an - ähnlich aufgebaut wie auf der Internetseite der Gemeinde. Auch der Schadensmelder der Gemeinde Kernen – der direkte Draht zum Ordnungsamt – ist hier zu finden. Doch es gibt eben auch die Bereiche, in denen Aktuelles aus Freizeit, Kultur und Gastronomie angezeigt wird.

Wieso also noch eine zweite App? Die „Kernen.Entdecken“-App sei nicht als Konkurrenz zur Bürger-App der Verwaltung zu sehen, betont der Kümmerer, und natürlich auch mit der Verwaltung abgesprochen: „Es ist ergänzend zu dem, was die Verwaltung macht.“ Jetzt bleibe noch abzuwarten, welche Erkenntnisse die Testphase bringt. Marcel Baars hofft, dass die neue App bald für den Gebrauch freigegeben werden kann.