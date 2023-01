Pump-Track, Skate-Bowl und BMX-Fahrbahn: Sieben neue Bänke im Bikepark in Kernen

Gute Nachrichten für die Besucher des Bikeparks in Rommelshausen: Von nun an stehen auf dem Gelände sieben neue Bänke für die Radsportler und Skater sowie für die Freunde, Eltern oder Großeltern, die den Jugendlichen bei der Akrobatik auf dem Fahrrad zugucken, zur Verfügung. Bisher gab es keine Sitzmöglichkeiten auf der gesamten Anlage.

Wie bereits berichtet, regte die SPD-Fraktion im November 2021 in einem Schreiben an die Gemeindeverwaltung an, im Bikepark in Rommelshausen mehrere Bänke und Sitzgruppen (Bänke und Tische) sowie Abfalleimer aufzustellen.

Wunsch nach Sitzmöglichkeiten

Auch im Jugendhearing im Oktober 2021, bei dem die Jugendlichen in Kernen ihre Wünsche und Anliegen mitteilen konnten, nannten sie den Mangel an Treffpunkten und Sitzgelegenheiten, wo sie unter anderem sich austauschen, Musik hören oder verweilen könnten.

Nachdem die Sozialdemokraten im Haushalt 2022 einen entsprechenden Antrag zur Aufstellung von Sitzgelegenheiten am Standort vorgebracht hatten, wurde nun das Vorhaben umgesetzt. Das teilt die Gemeindeverwaltung Kernen im Mitteilungsblatt mit.

Komfortabler Aufenthalt durch Bänke

Sogenannte sieben Jugendbänke – die Gestelle aus Edelstahl, die Sitzauflagen aus Holz – wurden auf der Anlage in Rommelshausen aufgestellt und sollen der Gemeinde zufolge den Aufenthalt für die Jugendlichen und Besucher komfortabler machen.

„Die Mitarbeiter des Kernener Betriebshofs haben die Bänke kürzlich aufgebaut. Sie sind entlang des Pump-Tracks, der Skate-Bowl und der BMX-Bahn auf dem Gelände platziert“, heißt es aus dem Rathaus.

Der Bikepark – mit einem hügeligen Dirt-Parcours für Mountainbiker und BMX-Fahrer, einem asphaltierten Pump-Track und einer Skate-Bowl – hat seit seiner Inbetriebnahme eine große Anziehungskraft auf Radsportler und Skater. Er ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche in Kernen. Die Gemeindeverwaltung empfiehlt während der Nutzung der Anlage, entsprechende Schutzkleidung zu tragen.