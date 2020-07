Es ist nicht so, dass sich die Verantwortlichen die Entscheidung leicht gemacht hätten, das wichtigste Fest in Rommelshausen aus dem Jahreskalender zu streichen. Die Römer Kirbe mit ihren beiden Festzelten ist in den vergangenen Jahren schon mal kleiner und wegen Bauarbeiten an anderer Stelle veranstaltet worden, aber ausgefallen ist sie nie. Seit Dienstagabend steht jetzt fest: Im Oktober 2020 wird in Rommelshausen keine Kirbe gefeiert. Eine große Überraschung ist das nicht, der Gemeinde