Römer Kirbe in Kernen: Das sind die Highlights im dreitägigen Programm

Nachdem die Römer Kirbe in Kernen im letzten Jahr unter Corona-Maßnahmen als Open Air stattgefunden hat, kehrt das Straßenfest in diesem Jahr in ganzer Pracht zurück. Von Freitag, 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, wird ein buntes Programm angeboten: Festzelte, Krämermarkt und der verkaufsoffene Sonntag sorgen das gesamte Wochenende über für Unterhaltung – und das ohne Einschränkungen. „Es wird keine Corona-Maßnahmen geben“, sagt Josef Gschwandl, Sprecher der Kirbe-Gemeinschaft.

Los geht es am Freitag um 8 Uhr mit dem Krämermarkt

„Traditionell beginnt die von Gemeinde und Vereinen gemeinsam veranstaltete Römer Kirbe freitags mit dem großen Krämermarkt“, verkündet die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Ab 8 Uhr bieten demnach zahlreiche Händler im Bereich der Hauptstraße, der Stettener Straße und der vorderen Waiblinger Straße ihre Ware an. Ab 11 Uhr beginne dann die Bewirtung durch die Partnerschaftsgesellschaften St. Rambert d’Albon und Dombóvár, die zu „landestypischen Speisen und Getränken auf den Marktplatz“ einladen.

Die Bewirtung in den Festzelten startet am Freitag ebenfalls um 11 Uhr: Das Fröhliche Weinzelt der Fußballabteilung befindet sich laut Pressemitteilung direkt in Verlängerung des Bürgerhauses, während das Kirbezelt, das vom Musikverein, der Turnabteilung, dem DRK und dem Gewerbeverein bewirtet wird, seinen Platz auf dem Festplatz in den Kirchgärten hat. In Letzterem wird Bürgermeister Benedikt Paulowitsch ab 12.30 Uhr eine Begrüßungsrede halten. An allen drei Tagen wird außerdem ein Vergnügungspark für Kinder ab 11 Uhr auf dem Marktplatz seine Tore öffnen.

Gegen Abend laden beide Festzelte zum Tanzen und Feiern ein: Während im Kirbezelt der Musikverein Rommelshausen ab 20 Uhr für Schwung sorgt, spielt die Partyband „Die Grafenberger“ im Fröhlichen Weinzelt ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Am Samstag beginnt die Festzelt-Bewirtung wieder um 11 Uhr. Wer auf einen Kaffee im evangelischen Gemeindehaus vorbeischauen möchte, wird dazu ab 13 Uhr herzlich eingeladen. Auch im Kirbezelt ist tagsüber einiges los - um 13.45 Uhr präsentiert die Turnabteilung der Spvgg Rommelshausen ihr Können. Bei gutem Wetter wird in den Kirchgärten ab 15 Uhr Ponyreiten angeboten. Auch am Abend geht es in den Festzelten wieder musikalisch zu: Die Partyband „EdelRock“ spielt im Fröhlichen Weinzelt, „Jump up!“ sorgt im Kirbezelt für Stimmung. Ab 19 Uhr geht es los, der Eintritt ist jeweils frei.

Ein Gottesdienst und der verkaufsoffene Sonntag runden das Wochenende ab

„Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche“, gibt die Gemeinde in der Mitteilung bekannt. Danach: Frühschoppen in Begleitung des Akkordeonorchesters im Kirbezelt. Von 12 bis 17 Uhr findet außerdem der verkaufsoffene Sonntag statt. Ab 17 Uhr laden beide Zelte zum Ausklang der Festivität zur Hocketse ein. Kirbesprecher Josef Gschwandl blickt dem Wochenende positiv entgegen: „Wir gehen davon aus, dass viele Leute kommen.“ Damit der erwartete Ansturm den sowieso eingeschränkten Verkehr nicht lahmlegt, appelliert Gschwandl, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen: „Von der S-Bahn aus läuft man nur zehn Minuten.“

Wer mit dem Auto anreist, habe die Möglichkeit, an der Realschule, bei Aldi und hinter dem Drogeriemarkt Rossmann zu parken. Folgende Straßen sind an dem Wochenende der Gemeinde zufolge gesperrt:

Freitag ab 5 Uhr: Waiblinger Straße ab Einmündung Hintere Straße sowie Stettener Straße bis zur Einmündung Karlstraße. Hauptstraße ab Einmündung Seestraße in Richtung Ortsmitte.

Samstag: Vollsperrung Stettener Straße nach Einmündung Kirchgäßle bis zur Einmündung Karlstraße.

Sonntag ab 6 Uhr: Waiblinger Straße/Stettener Straße ab dem Adlerkreisel bis zur Einmündung Karlstraße und die Hauptstraße bis einschließlich Einmündung Grabenstraße in Richtung Ortsmitte

Die Gemeinde ruft Anlieger dazu auf, Fahrzeuge aus den betroffenen Bereichen zu entfernen. Auch im öffentlichen Nahverkehr wird es zu Änderungen kommen: Die Haltestellen „Unter den Arkaden“, „Seestraße“, „Schafstraße“ und „Rathaus“ werden von Freitag bis Sonntag nicht angefahren Aber: In der Karlstraße vor Gebäude Nummer zwei werde eine Behelfshaltestelle eingerichtet.