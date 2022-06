Rat für Formgebung zeichnet Diakonie Stetten mit zwei "German Brand Awards" aus

Zwei „German Brand Awards“ hat die Diakonie Stetten erhalten. Das teilt die Einrichtung für Menschen mit Behinderung in einer Pressemitteilung mit.

Rat für Formgebung fördert Design und Innovation

Der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestags und des Bundesverbands der Deutschen Industrie gegründete Rat für Formgebung fördert Design und Innovation und zeichnet mit seinen Awards Unternehmen und Organisationen für ihre Markenführung aus.

In diesem Jahr hat die Diakonie Stetten zwei Auszeichnungen erhalten, eine Erwähnung als Unternehmensmarke des Jahres (Special Mention – Corporate Brand of the Year) und den Titel „Winner“ in der Kategorie Nichtregierungsorganisationen und öffentliche Angelegenheiten (Non Governmental Organizations and Public Affairs).

Die Haltungskampagne „Kein Mitleid“ habe den Ausschlag für die Auszeichnungen gegeben.

Thema Inklusion soll weiter in die Mitte der Gesellschaft getragen werden

„Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, für die Themen Inklusion und Arbeit der Behindertenhilfe eine breitere Öffentlichkeit zu schaffen“, wird Jochen Spieth – Leiter Kommunikation, Spenden, Marketing Diakonie Stetten – in der Pressemitteilung zitiert. „Die Auszeichnungen sind eine Bestätigung für uns, uns weiter dafür einzusetzen, das Thema Inklusion in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.“