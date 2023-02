"Rathaussturm" in Kernen: 150 Grundschüler ergattern Süßigkeiten

Um 10 Uhr am Freitag haben 150 Schüler der Haldenschule das Rathaus in Kernen „gestürmt“: In bunten Kostümen, als Prinzessinnen, Piraten und Superhelden waren die Erst- und Zweitklässler verkleidet. Auch Bürgermeister Benedikt Paulowitsch trug ein Schiffskapitänskostüm.

Zweiter "Rathaussturm" für Kernens Bürgermeister Paulowitsch

Um sich gegen den „Rathaussturm“ der Grundschüler zu verteidigen, warf Paulowitsch aus dem ersten Stock des Rathauses mit Süßigkeiten. „Es ist alles weg“, sagte er danach lachend. Damit auch ja kein Kind zu kurz kommt, wurde den Lehrern zusätzlich ein kleiner Vorrat an Süßem gegeben, der an die Kinder mit kleinerer Ausbeute noch verteilt werden konnte.

Auf dem Hof vor dem Rathaus haben die Kinder den Bürgermeister von Kernen anschließend neugierig begrüßt. Schnell hatten sie ihn umzingelt und löcherten ihn mit Fragen. Auf Nachfrage eines kleinen Jungen, was sein Kostüm bedeute, erklärt Paulowitsch: „Der Bürgermeister ist ja auch ein bisschen Kapitän.“

Neben den angekündigten Grundschülern sind auch eine Kindergartengruppe und Senioren der Seniorenpflege vorbeigekommen, um sich den wilden Trubel anzuschauen. „Schön gemacht“, sagte auch eine Mutter, die mit ihrem Kind da war, im Vorbeilaufen.

Obwohl bereits das vierte Mal Fastnacht war während seiner Amtszeit als Bürgermeister, konnte Paulowitsch erst zweimal einen „Rathaussturm“ zu Fasching veranstalten. Das letzte Mal fand vor der Pandemie statt. Umso mehr freue er sich darüber, dass es jetzt wieder möglich ist – und das Wetter auch noch gehalten habe.