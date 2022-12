Reduzierte Straßenbeleuchtung, gesenkte Raumtemperaturen: So spart Kernen Energie

Corona, Krieg, Inflation und Energiekrise: Die hohen Energiepreise gehen auch an der Gemeinde Kernen nicht spurlos vorbei. Die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden wurden reduziert – ebenfalls die Weihnachtsbeleuchtung in Umfang und Dauer. Es geht um die Umwelt, aber auch um die eigene Finanzlage. „Die hohen Energiepreise und die Möglichkeit einer Gasmangellage als Folge des Kriegs in der Ukraine beschäftigen auch die Kommunen in hohem Maße“, schreibt die Kernener Gemeindeverwaltung. Die Risiken für Wirtschaft und Gesellschaft seien offenkundig und es stehe bereits jetzt fest, dass der Gemeindehaushalt aufgrund von Mehrkosten erheblich unter Druck geraten werde.

„Gerade in schwierigen Zeiten hilft uns die weihnachtliche Zeit, zusammenzurücken“

Wie sehen die Einsparmaßnahmen in Kernen aus? Wie bereits berichtet, gibt es auch dieses Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung in dem Weinort. Bereits im Oktober betonte der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch: „Gerade in schwierigen Zeiten hilft uns die weihnachtliche Zeit, zusammenzurücken“. Die Weihnachtsbeleuchtung sei ein wichtiges Signal der Hoffnung und sei aufgrund der LED-Technik sehr energiearm.

Temperaturen gesenkt

Darüber hinaus wurden die Temperaturen in der Verwaltung in Büros und Besprechungsräumen auf 19 Grad, in Veranstaltungsräumen bei Events auf 20 Grad und in Sporthallen auf 17 Grad gesenkt. Die Duschen in gemeindeeigenen Hallen wurden wie schon zu Zeiten der Corona-Pandemie weitestgehend abgestellt, heißt es aus dem Rathaus.

Bereits Ende September knipste die Gemeinde das Licht für Leuchtelemente an öffentlichen Gebäuden wie der Yburg aus. Der Weinort setzte damit die von der Bundesregierung beschlossene „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ um. Ebenso entfiel die Beleuchtung von Kreisverkehren. Deshalb werden die Kreisverkehre und die von Weinbergen umgebene Ruine bis zum Frühjahr 2023 nicht beleuchtet.

Die Gemeinde richtet sich bei den Werten überwiegend nach Empfehlungen von Bund und Land beziehungsweise stimmt sich eng mit Nachbarkommunen ab.

Aufgrund der gebotenen Verkehrssicherheit: Straßenbeleuchtung kann nicht komplett abgeschaltet werden

Eine weitere Maßnahme, um Energie zu sparen, besteht darin, bei zahlreichen Straßenlaternen, die mit zwei Leuchtelementen ausgestattet sind, die Beleuchtung um die Hälfte zu reduzieren. „Eine gänzliche Abschaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt jedoch aufgrund der gebotenen Verkehrssicherheit nicht“, heißt es aus der Gemeindeverwaltung.

In Rommelshausen wurde die Straßenbeleuchtung dieses Jahr zudem durch das Remstalwerk auf LED umgestellt. In Stetten soll die Umrüstung im Jahr 2023 erfolgen.

Auch wenn der Warmbadetag in diesem Winter entfällt, wird das Hallenbad weiter betrieben, um insbesondere Kinderschwimmen zu ermöglichen. Die Wassertemperatur wurde bereits im Sommer auf 26 Grad reduziert. Sollte eine Gasmangellage ausgerufen werden, werde die Öffnung des Hallenbads erneut geprüft werden müssen, so die Verwaltung.

Für Schulen und Kitas verzichtet die Gemeinde Kernen auf strenge Temperaturvorgaben. Natürlich solle hier auch nur so viel geheizt werden wie nötig, heißt es aus dem Rathaus. Dennoch erachtet Kernen „starre“ Temperaturvorgaben für Schulen und Kitas als nicht sinnvoll – da weiterhin das Lüften der Räumlichkeiten von Bedeutung bleibt.