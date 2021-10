In den Remstal-Werkstätten der Diakonie Stetten in Waiblingen wird derzeit ein besonderer Auftrag für einen besonderen Kunden bearbeitet. Wie die Diakonie Stetten in einer Pressemitteilung mitteilt, bietet der VfB Stuttgart seinen Fans in diesem Jahr erstmals einen Adventskalender an, der für jeden der 24 Dezember-Tage bis Weihnachten mit Fan-Artikeln gefüllt ist. Die Verpackung der einzelnen Artikel und die Befüllung des Kalenders übernehmen die Mitarbeiter der