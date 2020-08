Bis zu drei Stunden lang ist der Strom am Samstagmittag in vielen Haushalten von Rommelshausen ausgefallen. Waschmaschinen stellten das Schleudern ein, Herdplatten erkalteten pünktlich vor dem Mittagessen. Ein einziger schwacher Trost: Unter der Woche hätte ein Ausfall das Industriegebiet noch stärker getroffen als am Wochenende. Wie ist es zu dem Stromausfall gekommen und was erhofft sich das Remstalwerk von den zwei neuen Stromleitungen, die derzeit verlegt werden?

Ein verschmortes