Nicht nur in der Karlstraße in Rommelshausen wird aktuell gebaut, auch in der Waiblinger Straße finden Straßenarbeiten statt. Seit Montag wird die Kreisstraße saniert. Die Fahrspur in Richtung Waiblingen ist dafür bis Sonntag, 30. August, gesperrt. Grund dafür ist der schlechte Zustand der Straße aufgrund von Materialversagen. Von Montag, 31. August, an folgt die Gegenseite. Bis Freitag, 4. September, ist dann die Straße in Richtung Rommelshausener Ortsmitte gesperrt. Eine Baustellenampel