Nicht immer haben Ärzte Glück bei der Suche nach einem Nachfolger für ihre Praxis. Bei Thekla Franke hat es aber geklappt: Sie konnte ihre Praxis in der Karlstraße, die sie vor rund zehn Jahren selbst vom Internisten Dr. Gerhard Greven übernommen hatte, nun weitergeben. Die Nachfolge von Dr. Thekla Franke trat am ersten Oktober die Allgemeinmedizinerin Dr. Nathalie Brunet-Aschoff an.

Zuvor in Krankenhäusern gearbeitet

Die 51-Jährige, die zuvor keine eigene Praxis hatte, ist