Rumold-Realschule Kernen: Fünftklässler-Anmeldung bis Donnerstag (9.3.) möglich

Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2023/24 die Klassenstufe fünf an der Rumold-Realschule Kernen besuchen wollen, können auf verschiedenen Wegen angemeldet werden. In schriftlicher Form per Mail an poststelle@rrs.schule.bwl.de, per Post an die Schulanschrift (Rumold-Realschule, Schafstraße 48, 71394 Kernen), per Einwurf in die Anmeldebox im Eingangsbereich unserer Schule oder aber persönlich vom 6. März bis 9. März jeweils von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Diese Formulare werden benötigt

Neben dem Anmeldeformular, das der Schule zufolge auf der Homepage bereitsteht, werden nachfolgend aufgeführte Unterlagen benötigt: Blatt drei und vier der Grundschulempfehlung im Original, einen Nachweis über den vollständigen Masernimpfschutz (Impfausweis im Original oder beglaubigte Abschrift), einen Personalausweis oder die Geburtsurkunde.

Diese Unterlagen können ebenfalls in einem Umschlag in die Anmeldebox im Eingangsbereich der Schule eingeworfen werden, so die Mitteilung der Schule. Der späteste Anmeldetermin ist Donnerstag, 9. März.