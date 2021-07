Ingeborg Nagl-Kranzinger sitzt an ihrem Schreibtisch und unterschreibt Zeugnisse. „Meine letzte Amtshandlung“, sagt sie und lächelt fast etwas wehmütig. Einige ihrer Sachen hat sie schon zusammengepackt, denn der Abschied steht bevor: Mit dem Ende dieses Schuljahres geht die 65-Jährige in Pension. Nach 20 Jahren Tätigkeit an der Rumold-Realschule in Rommelshausen beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt.

Ihr Abschied ist ein Neuanfang, kein Ende, betont die Direktorin. Das ist eine