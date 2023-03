Sängerheim an der Kugelbahn in Kernen-Stetten steht schon ewig leer: Gibt es noch Hoffnung?

Seit November 2020 gibt es im Sängerheim in Stetten keinen Betrieb mehr. Weil der Gesangverein Frohsinn den Erbbaupachtvertrag für das Sängerheim nicht verlängerte, fiel das Gebäude Ende 2021 an die Gemeinde Kernen zurück.

Schwarz gebaute Pergola muss weg

Wie bereits berichtet, ist das Ziel der Gemeinde, das Sängerheim auch künftig gastronomisch nutzen zu können. Gegen eine weitere gastronomische Nutzung spricht vorerst aber der Zustand des Gebäudes, denn es muss nicht nur das Sängerheim saniert werden, sondern auch eine ganz neue Lösung gefunden werden: Die sogenannte „Pergola“ ist nämlich gar keine Pergola, sondern ein Anbau ans Hauptgebäude, der nie genehmigt wurde. Zudem genügt der Schwarzbau heutigen Sicherheitsstandards nicht.

Die Pergola - der bestehende Anbau des Sängerheimes - soll abgerissen werden. Was genau neugebaut wird, ist noch offen. Um zu erfahren, was genehmigungsfähig ist, hat die Gemeinde einen Massivbau mit Flachdach beantragt. Ziel der Verwaltung wie wohl auch der meisten Ratsmitglieder sei aber eine „kleinere, offene Lösung, bei der man überwiegend im Freien sitzt“, sagt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. Der Verwaltung war es wichtig, eine Bauanfrage zu erarbeiten, die alle Aspekte im Hinblick auf den Wald-, Natur- und Landschaftsschutz beinhaltet."

WC-Anlagen sollen im Sommer den Spaziergängern zur Verfügung stehen

Wie es nun beim Sängerheim in Stetten weitergeht, teilt die Gemeindeverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Diesen Sommer ist wieder geplant (wie im Vorjahr auch), die WC-Anlagen zu öffnen und bei den Gastronomen/Wengertern anzufragen, wer zeitweise einen Imbiss-Stand am Standort betreiben möchte“, lautet die schriftliche Antwort aus dem Rathaus. Was das Vereinsheim betrifft, stehe die Gemeinde mit dem Verein wegen der Abwicklung in Kontakt, so Susanne Herrmann, Pressesprecherin der Gemeinde Kernen. Letzte Details seien noch zu klären.

Neue Gastronomie am Standort gewünscht

Bei der Gemeinderatsklausur sei das Thema Sängerheim ebenfalls angesprochen worden. Die Verwaltung und der Gemeinderat wünschen sich eine neue Gastronomie am Standort, verschiedene Szenarien seien in Betracht gezogen worden, teilt das Rathaus mit. „Ein endgültiges Konzept wird noch mit Tourismus-Experten entwickelt werden.“

Fest steht allerdings auch, dass das Vorhaben angesichts der derzeitigen finanziellen Situation und aktueller Krisen eine vergleichsweise niedrige Priorität hat, so die Gemeindeverwaltung. „Wir sind auf einem guten Weg, das Bekenntnis zum Standort Sängerheim ist da, jedoch haben Themen wie der Wohnungsbau, die Unterbringung von Geflüchteten und die Schulinfrastruktur derzeit Vorrang.“

+++ Die Passage zum Neubau wurde inhaltlich präzisiert: Die Verwaltung will laut Bürgermeister Paulowitsch keinen Massivbau mit Flachdach bauen, sondern strebt eine "kleine, offene Lösung" an. Man habe den Massivbau aber beantragt, um zu erfahren, was maximal genehmigungsfähig wäre.