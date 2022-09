S-Bahn-Halt Rommelshausen wird zur Baustelle - Verzögerung bei neuen Aufzügen

Am Bahnhof Rommelshausen werden beide Bahnsteige erhöht, damit hier künftig alle Fahrgäste stufenfrei ein- und aussteigen können. Ab Samstag, 1. Oktober, gibt es deswegen Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Wegen Lieferproblemen können die neuen Aufzüge zudem später eingebaut werden als geplant, so die Deutsche Bahn.

Die Aufzugsanlagen am Bahnhof Rommelshausen werden derzeit erneuert. „Aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung von Material musste der Einbau der Aufzugsschächte verschoben werden“, so die DB am Montag. „Die Inbetriebnahme der neuen Aufzüge ist für Ende 2022 geplant.“

Vor dem Beginn der Arbeiten an den Bahnsteigen haben die Bahn, der Verband Region Stuttgart und die Gemeinde Kernen am Montag offiziell das Startsignal gegeben. Mit der Einrichtung der Baustelle ist bereits vor einer Woche begonnen worden. Dafür sind ein Teil der Park-and-Ride-Parkplätze gesperrt und Parkverbotszonen in der Max-Eyth-Straße eingerichtet worden.

Zum Startsignal für die Bahnsteig-Erhöhung sagte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch laut Pressemitteilung der DB: „Heute ist ein guter Tag für Kernen. Die jahrelangen Bemühungen von Seiten des Rathauses, der Landtagsabgeordneten und der Bürgerschaft, mehr Sicherheit für die Pendler und Reisenden zu erwirken, haben sich gelohnt: Wir freuen uns sehr, dass die Maßnahme jetzt an die Umsetzung geht.“

Bahnsteige müssen um 20 Zentimeter erhöht werden

Aktuell wird von einem Gesamtkostenumfang von 4,77 Millionen Euro ausgegangen, so die DB in ihrer Mitteilung. Davon trage das Land rund 2,74 Millionen Euro, der Bund und die DB zusammen 0,47 Millionen Euro und der Verband Region Stuttgart rund 1,56 Millionen Euro. Die Bahn erhöht die Bahnsteige von 76 auf 96 Zentimeter, niveaugleich zu den S-Bahn-Zügen. Die neuen Bahnsteige erhalten zusätzlich ein „taktiles Leitsystem“ für Menschen mit Sehbehinderung. Die Bahnsteigausstattung und -beleuchtung sollen auch erneuert werden.

Zeitplan der Bauarbeiten und Ausfälle

Die Arbeiten am Bahnsteig 1 laufen von 1. Oktober bis voraussichtlich Ende Januar 2023. „Fahrgäste können den neuen Bahnsteig aber bereits ab Mitte Dezember 2022 wieder nutzen“, so die DB. Die Arbeiten am Bahnsteig 2 sollen dann von März bis Mai 2023 stattfinden.

Von folgenden Einschränkungen geht die DB aus: Vom 1. Oktober bis 10. Dezember 2022 entfällt für die Linie S 2 in Fahrtrichtung Schorndorf der Halt Rommelshausen. Die Bahn empfiehlt allen Reisenden aus Richtung Stuttgart, nach Stetten-Beinstein und von dort nach Rommelshausen zu fahren. Davon ausgenommen ist der Zeitraum vom 6. Oktober, 10 Uhr, bis 16. Oktober, 4 Uhr. Dann können Fahrgäste in Rommelshausen aus- und umsteigen, allerdings fahren die Züge der Linie S 2 abweichend von Gleis 2.

Im Zuge der Arbeiten muss in den ersten zwei Oktoberwochen die Treppeneinhausung am Bahnsteig 1 abgebaut werden. Die Personenunterführung ist in der Zeit nicht begehbar und der Zugang zu Bahnsteig 2 nur über die barrierefreie Unterführung Max-Eyth-Straße/Auf der Höhe möglich.