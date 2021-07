Die noch sichtbaren Markierungen des ehemaligen Zebrastreifens in der Klosterstraße/Ecke Bachstraße in Stetten sollen in den kommenden Wochen entfernt werden. Sie führen zu gefährlichen Verkehrssituationen. Glücklicherweise kam es bislang zu keinen Unfällen, wie die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt.

Vollsperrung der Straße ist nicht notwendig

Die noch vorhandenen schwarzen Kleberreste sollen dennoch mittels Heißdampf von den