Das Büro Steimle Architekten BDA aus Stuttgart wurde beim "ImmobilienAward 2021 Metropolregion Stuttgart" im Bereich Büro mit dem ersten Preis gekürt. Ebenfalls beteiligt war die Schreinerei Thomas Hasselwander GmbH mit Sitz in Stuttgart und Kernen am Bau des neuen Rathauses in Remchingen und stand bei der Preisverleihung in Stuttgart mit auf der Bühne. Das teilt die Agentur „KommunikationsZeit“ in einer Pressemitteilung mit.

Schreiner wirkte beim Bau des Rathauses in Remchingen