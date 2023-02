Schulwahl steht bevor: Offener Infotag (15.02.) an der Rumold-Realschule Kernen

Die Rumold-Realschule in Rommelshausen lädt am Mittwoch, 15. Februar, von 16 Uhr bis 18.30 Uhr Viertklässler und ihre Eltern zum „Tag der offenen Tür“ ein.

Die Schulgemeinschaft freue sich, dieses Jahr wieder so eine Veranstaltung anbieten zu können und Schüler und Eltern persönlich an der Schule in Rommelshausen begrüßen und ihnen einen Einblick ins Schulleben geben zu dürfen, schreibt Schulleiterin Nadia Bescherer-Zeidan in der Einladung.

Mitmachaktionen für die Kinder, Kaffee und Kuchen für die Eltern

„Bitte beachten Sie, liebe Eltern, dass wir gemeinsam um 16 Uhr in der Aula beginnen.“ An diesem Nachmittag gibt es für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, bei Mitmachaktionen die Besonderheiten der Rumold-Realschule kennenzulernen. Bei Kaffee und Kuchen können sich die Eltern mit den Elternvertretern, Kolleginnen und Kollegen austauschen.

„Selbstverständlich steht Ihnen die Schulleitung gerne für alle Ihre Fragen zur Verfügung“, so die Einladung. Wer davor schon neugierig ist, kann sich einen kurzen Film über die Schule anschauen, dieser ist auf der Homepage der Schule unter www.rumold-realschule.de zu finden: Dort wird man direkt zum virtuellen Rundgang weitergeleitet. „Wir freuen uns sehr auf euren Besuch, liebe Viertklässler, und wünschen euch und Ihnen, liebe Eltern, viele schöne Einblicke in unsere Schule“, schreibt die Schulleiterin.