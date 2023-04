Simbabwe-Details in Kernen: So könnte der Masvingo-Park zukünftig aussehen

Wenn der Masvingo-Park in Kernen in Zukunft einmal neu gestaltet wird, soll er einen klaren Bezug zu Simbabwe haben - schließlich ist Masvingo die Partnerstadt der Gemeinde Kernen. Die Idee, eine Neugestaltung an das afrikanische Land anzulehnen, stammt vom Stuttgarter Planungsbüro Plankontor S1. Das Unternehmen wurde von der Gemeinde Kernen beauftragt, dem Gemeinderat einen Vorentwurf des künftigen Parks zu präsentieren. „Es ist ein Vorentwurf“, betonte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. Kein Entwurf und schon gar kein Beschluss - denn das Projekt wird erst einmal überhaupt nicht umgesetzt werden.

Gemeinde Kernen plant Umsetzung erst in kommenden Jahren

Die Gemeinde hat die Kosten für die Umgestaltung des Masvingo-Parks nicht in den diesjährigen Haushalt eingeplant. Die bisher angedachten Maßnahmen werden sich nach aktuellem Stand auf Kosten in Höhe von rund 900.000 Euro belaufen, wie aus der Ratsvorlage hervorgeht. „Die Umsetzung der Maßnahme kann erst, entsprechend den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, in den nächsten Jahren erfolgen“, teilt die Gemeinde mit.

Auch wenn es noch nicht so weit ist: Die Ideen des Planungsbüros Plankontor S1 geben einen Vorgeschmack auf einen Park, der künftig auch eine alternative Fußwegverbindung von und zur Hangweide bieten soll. Denn wenn das Quartier erst einmal fertig ist, werde auch die Bedeutung des Masvingo-Parks erheblich zunehmen, betont Bauamtsleiter Peter Mauch.

Außerdem gebe es in der Kernener Partnerstadt Masvingo auch einen Kernen-Park. Dafür suche die simbabwische Stadt übrigens noch ein waschechtes Objekt aus Kernen, sagt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch schmunzelnd. Für Ideen jeglicher Art sei er offen - nur aus Holz dürfe das Objekt nicht sein, da vor Ort Termiten heimisch sind, die das Material beschädigen könnten.

Auch das Stuttgarter Planungsbüro hat sich Gedanken darum gemacht, wie Elemente aus Simbabwe in den Kernener Park integriert werden könnten. Besonders typisch für Simbabwe sei die Ruinenstadt „Groß-Simbabwe“, die sich 39 Kilometer vor Masvingo befindet. Sie erinnere an die Vergangenheit des Landes. „Die Formen der antiken Stadteinfassung wurden in die Planung aufgenommen und geben dem Parkrundweg so eine organische Form“, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Auf diese Weise werden die Steinruinen in den Park mit aufgenommen.

Masvingo-Park Kernen: Ein Kletterturm für Profis

Weitere Elemente, die einen Bezug zur Partnerstadt herstellen sind ein Spielgerüst, das in Form eines hölzernen Elefanten aufgebaut werden soll, und ein Kletterturm. Die Grafiken des Planungsbüros zeigen, dass der Turm in seiner Form an den in Groß-Simbabwe stehenden „konischen Turm“ erinnert. Der Kletterturm soll sich durch seine Höhe außerdem deutlich vom Rest des Parks unterscheiden, teilt das Planungsbüro mit. Zugänglich werde er dann allerdings nur unter Anleitung und mit vorheriger Anmeldung sein. Im Turm bestehe die Möglichkeit für Klettervereine, Ausrüstung zu lagern.

Neben dem Klettergerüst für Kinder und dem Turm für erfahrene Kletterer sollen noch weitere Elemente den Masvingo-Park zu einem Mehrgenerationen-Park machen. Erhalten bleibe beispielsweise die Boule-Bahn oder die Aussichtsterrasse. Letztere soll um Bänke und eine Grillstelle erweitert werden.

Außerdem stellte das Planungsbüro dem Gemeinderat einen Seniorenfitness-Bereich vor sowie ein Parcours-Gelände für junge Leute. Auch das Volleyballfeld werde erhalten bleiben - im aktuellen Vorentwurf ist vorgesehen, das Feld zu drehen.

Volleyball-Feld soll gedreht werden: Kritik aus dem Gemeinderat

„Das vorhandene Beachvolleyballfeld soll um 90 Grad gedreht werden, so die Anlage nicht mehr in den Bestand hineinragt und zukünftig platzsparend entlang des Gebäudes Rumold-Sporthalle liegt“, heißt es von Seiten der Gemeinde. Dieser Vorschlag erntet Kritik im Gremium.

Der Lageplan für die Bauabschnitte des Großprojektes zeigt: Allein das Drehen des Feldes kostet satte 45.000 Euro. Gemeinderat Matthias Kramer (Offene Grüne Liste) kritisiert den teuren Vorentwurf. „Können wir uns so etwas überhaupt noch leisten?“ Das Feld werde schließlich lediglich gedreht, damit es nicht im Weg stehe. Die Finanzierung betreffend gibt es noch offene Fragen. Auch die Idee, Fördermittel zu beanspruchen, steht im Raum. Bauamtsleiter Peter Mauch erklärte jedoch: „Für Spielplätze gibt es kein direktes Förderprogramm.“ Er verwies auf das Landschaftspark-Förderprogramm vom Verband Region Stuttgart, über das die Gemeinde versuchen könne, Gelder zu beantragen.

Dem Vorentwurf zufolge ist das Projekt außerdem in drei Bauabschnitte unterteilt, die alle unterschiedliche Kosten mit sich bringen: „Abschnitt eins umfasst den bestehenden Bereich mit der Boulebahn, die Aussichtsterrasse, die Knutschecke sowie den Senioren- Fitnessbereich“, so die Gemeinde. Rund 212.00 Euro sind für diesen Abschnitt bisher eingeplant.

Abschnitt Nummer zwei beinhaltet das bereits erwähnte Volleyballfeld. Der dritte und teuerste Abschnitt umfasst mit knapp 655.000 Euro eine Streetbasketballanlage, den Kinderspielplatz, den Parcours und den Kletterbereich.