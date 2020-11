Die Gespräche, die das Team um Ordnungsamtsleiterin Marianne Rapp in Kernen führen muss, sind oft schwierig. Klar, für 14 Tage in Quarantäne will eigentlich niemand. Inzwischen stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber fest: Das Verständnis in der Bürgerschaft dafür sinkt. Ein Blick auf die Zahlen verrät: Nicht wenige Menschen in Kernen sind derzeit von der Quarantäne betroffen.

Dort, wo noch vor einem Jahr das Gartenschaubüro in Kernen war, sitzt in diesen Tagen das Team, das