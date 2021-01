Am Montag ist die Notbetreuung wieder gestartet: Eltern, die nachweislich nicht selbst auf ihre Kinder aufpassen können und auch niemanden im privaten Umfeld haben, der diese Aufgabe für sie übernimmt, konnten ihr Kind für so einen Platz anmelden. Auch in Kernen und Korb greifen erneut zahlreiche Familien auf dieses Angebot zurück: Stellenweise ist der Bedarf seit vor den Weihnachtsferien sogar stark angestiegen.

Mehr als ein Viertel der Kinder in Notbetreuung

In Kernen sind