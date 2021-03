In der Kelterstraße in Rommelshausen herrscht am Mittwochnachmittag mehr Verkehr als sonst: Autos fahren an, parken an der Alten Kelter. Aus dem Hintereingang kommen in regelmäßigen Abständen Menschen, sie wirken zufrieden und erleichtert. In der Alten Kelter ist seit Samstag das neue Testzentrum in Betrieb. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) führt hier kostenlose Schnelltests durch. Die Termine sind beliebt: „Wir waren innerhalb von eineinhalb Stunden völlig ausgebucht“, erzählt