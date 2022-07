Sommerfest in Kernen: Viele Besucher feiern 50 Jahre Tennisclub Rommelshausen

Der Tennisclub Rommelshausen feierte am vergangenen Wochenende in und um die Alte Kelter sein 50-jähriges Jubiläum – am Samstagabend mit 350 bis 400 Gästen, die in Kernen, Waiblingen, Fellbach und Umgebung wohnen. „Das hat unsere Erwartungen sogar übertroffen“, sagt Vorsitzender Steffen Günter. Und auch zum Weißwurstfrühstück am Sonntagmorgen seien 200 Besucherinnen und Besucher gekommen.

Verbundenheit zum Club

Alles in allem ist Steffen Günter zufrieden mit der Resonanz und der Organisation des Festwochenendes. „Es war sehr viel Aufwand für ein gelungenes Fest“, sagt er und spricht ein Lob für alle beteiligen Helferinnen und Helfer aus. Besondere Vorkommnisse habe es am Samstagabend und Sonntagmorgen nicht gegeben. „Es ist alles ruhig geblieben.“

Besonders berührt habe ihn der geschlossene Festakt am Freitagabend im Bürgerhaus Kernen, zu dem auch viele ehemalige Vereinsmitglieder gekommen sind. Es sei schön, zu sehen, „dass die Verbundenheit zum Club noch besteht“, so der Vorsitzende des TC Rommelshausen.