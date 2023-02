SOS-Chor in Kernen: "Sound of Stetten" sucht neuen Dirigenten

Der SOS-Chor (Sound of Stetten) sucht einen neuen Chorleiter. Denn der bisherige Dirigent Markus Specht hört aus beruflichen Gründen Ende April auf. „Leider, von seiner Seite aus, aber auch von unserer Seite aus ist es wirklich schade, dass die Zusammenarbeit relativ schnell wieder beendet werden musste“, sagt Roger Wenz, Erster Vorsitzender und ebenfalls Sänger im SOS-Chor.

Seit Mai vergangenen Jahres leitet Markus Specht den rund 30-köpfigen Chor in Stetten. Bis Ende April sei der Dirigent noch da, berichtet Roger Wenz. „Wir machen zusammen eine Matinee mit dem Stihl-Chor“, berichtet der 75-Jährige.

Das Konzert soll am 23. April im Bürgerzentrum in Waiblingen unter dem Motto „Melodien von gestern, heute und morgen“ um 11 Uhr stattfinden. „Da ist er noch dabei“, sagt Roger Wenz. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin für Markus Specht werde für Anfang Mai gesucht.

Corona habe Chöre sehr getroffen

Möglicherweise lassen sich für den Chor welche finden, die aufgrund der Corona-Pandemie ihre Tätigkeit aufgeben mussten, sagt Roger Wenz. Denn aus eigener Erfahrung weiß der Vorsitzende: „Corona hat in den zwei Jahren die Chöre insgesamt sehr getroffen.“

Viele Sängerinnen und Sänger seien in der Zeit weggeblieben. „Wir konnten unserem Hobby nicht nachgehen“, sagt er. Auch der traditionelle Chorteil sei kleiner geworden. Viele der Sängerinnen und Sänger seien zum Liederkranz Rommelshausen gewechselt.

Der SOS-Chor, der moderne Chor, steht unter dem Dachverein des Gesangvereins Frohsinn in Stetten. Gesungen werden Lieder aus Pop, Musical, Gospel auf Deutsch und Englisch. „Es existiert aktuell nur noch der moderne Chor.“

Wohin sich interessierte Bewerber wenden können

Wichtig ist für den Vorsitzenden, dass der neue Chorleiter „Freude an der ganzen Chorarbeit“ hat und sich engagiert. Auch soll wenn möglich der Chorprobetag, der jeden Montag von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in der Aula der Karl-Mauch-Schule in Stetten stattfindet, beibehalten werden. „Es wäre wichtig, dass wir weiterhin bei dem Montag bleiben könnten“, sagt Roger Wenz, der seit zwölf Jahren der Erste Vorsitzende ist und sich insgesamt seit 1979 im Verein engagiert. Interessierte können sich per E-Mail an Roger Wenz an wenz.roger@t-online.de wenden.