Beim sozialen Wohnungsbau in Rommelshausen geht es voran. Auf der Baustelle „Am Weihergraben“ haben Anfang dieser Woche die Tiefbauarbeiten im Straßenbereich begonnen. Weil parallel an der Erschließung gearbeitet wird, kommt es im Umfeld zu Verkehrsbehinderungen. Eine Umleitung für Anlieger ist eingerichtet. Die Kreisbaugesellschaft errichtet westlich des Friedhofs 36 Wohnungen in modularer Holzfertigbauweise – 24 für einkommensschwache Bürger mit Wohnberechtigungsschein, zwölf zur