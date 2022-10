Start-up aus Kernen ausgezeichnet: "Mecoa" bringt Politikern Social Media bei

Nina Scavello und Giulia Fioriti kennen sich seit ihrer Schulzeit, beide sind in Kernen aufgewachsen. 2019 haben die Freundinnen sich dafür entschieden, gemeinsam ein Start-up zu gründen.

„Mecoa Social Media Coaching“ ist schon kurz nach der Gründung beim Female-Founders-Cup zum Publikumsliebling gekürt worden – mit ihrem Politik-Akademie-Kurs haben die beiden Frauen jetzt ein einjähriges Mentoring-Programm gewonnen.

Soziale Medien sind auch im Wahlkampf wichtig

„Wahlkämpfe mit tollen (teuren) Wahlplakaten und gleichzeitig unterirdischen Social-Media-Accounts sind wie Autofahren mit angezogener Handbremse“: Merksätze wie diese sind auf dem Instagram-Auftritt des Kernener Start-ups zu finden.

Hier dreht sich alles um die erfolgreiche Nutzung der sozialen Medien. Und mit ihren eigenen Profilen wollen Giulia Fioriti (28) und Nina Scavello (29) mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen werden die Kanäle täglich und mit System bespielt: Auch zur Preisverleihung des Landeswettbewerbs „Ideenstark“ am Montag, 10. Oktober, nehmen sie ihre Abonnenten mit.

Kompetenz aus Management und Kommunikationswissenschaft

Mit ihrem Online-Kursangebot „Politik Akademie 2.0“ haben Nina Scavello und Giulia Fioriti sich beworben, aus über 80 Bewerbungen wurde ihre Geschäftsidee dann zusammen mit zehn weiteren Start-ups aus Baden Württemberg ausgewählt. In einer Vorrunde im Sommer mussten die zehn Auserwählten ihr Unternehmen dann „pitchen“ - ihre Idee also in einer möglichst überzeugenden Präsentation vor einer Fachjury so gut wie nur möglich verkaufen.

Bei ihrem kleinen Unternehmen bündeln die beiden Frauen ihre Kompetenzen: Giulia Fioriti hat einen Masterabschluss in Business Management und hat bis 2020 in München in einer größeren Agentur gearbeitet. Nina Scavello ist die Kommunikationsstrategin von beiden: Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert, mehrere Jahre lang als freie Journalistin gearbeitet und ist eigentlich hauptberuflich als Social-Media-Beraterin für einen baden-württembergischen Landtagsabgeordneten tätig, das Coaching machte sie nebenher - im Moment ist die 29-Jährige aber in Elternzeit.

Mit dem Mentoring-Programm wollen sie als Unternehmen wachsen

Der Termin für die „Ideenstark“-Präsentation fand ausgerechnet wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes statt, erinnert sich Nina Scavello. Ihre Geschäftspartnerin war beim „Pitchen“ also auf sich alleine gestellt - und konnte überzeugen. „Mecoa Social Media Coaching“ aus Kernen hat ein einjähriges Coaching-Programm bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg gewonnen.

Ein Preis, der viel mehr wert ist als Geld oder ein Titel, finden die beiden jungen Gründerinnen: Denn im Mentoring-Programm werden ihre Ideen und Geschäftsmodelle im Mittelpunkt stehen, es wird darum gehen, was sie als Unternehmerinnen noch besser machen können. Wie sie als Unternehmen wachsen können, in ihrer Nische noch besser werden. Und das wollen die beiden Gründerinnen unbedingt.

Ziel: Plattform für Social Media und politische Kommunikation aufbauen

Ihr Ziel: „Die größte Online-Plattform für politische Kommunikation zu erschließen“, erklärt Giulia Fioriti. „Damit der Nutzer sagt: Hey, da kriege ich alle Infos.“ Damit wollen sie sich von anderen Unternehmen, die Beratung in Coaching in diesem Segment anbieten, langfristig abheben. „Denn Social-Media-Agenturen gibt es wie Sand am Meer“, weiß Nina Scavello. Bis jetzt könne ihr Unternehmen immerhin ein stetiges Wachstum vorweisen: Inzwischen haben Nina Scavello und Giulia Fioriti sogar drei Mitarbeiterinnen auf Minijob-Basis.

„Mecoa“ bietet zwar auch Coachings für Unternehmen und Verbände an, im Fokus steht für die beiden Frauen aber ganz klar der politische Sektor. Da sei eine Social-Media-Präsenz jetzt nach zwei Jahren Corona-Pandemie so wichtig geworden wie nie zuvor.

Wie gut schneidet der eigene Bürgermeister ab?

Dabei komme es auf die richtige Strategie, Professionalität und gleichbleibende Qualität an, erklärt Giulia Fioriti. Zu oft erleben die beiden Start-up-Gründerinnen, dass gerade Politiker kurz vor ihrem Wahlkampf noch ein Profil zum Beispiel bei Facebook und Instagram anlegen, es durch eine Agentur bespielen lassen und danach nur noch ab und zu Fotos von ihrem Mittagessen posten. So funktioniere Social Media einfach nicht, das komme bei den Nutzern, also der potenziellen Wählerschaft, gar nicht gut an.

Wie bewerten die beiden eigentlich die rege Social-Media-Aktivität des Kernener Bürgermeisters? „Man sieht, dass er es selbst macht“, lobt Giulia Fioriti. Auch, dass Benedikt Paulowitsch über seine Kanäle zuverlässig und ausführlich über Entscheidungen aus dem Rathaus informiere, bewerten die Expertinnen positiv. „Es gibt aber noch Luft nach oben“, sagt Nina Scavallo. Das Angebot, sich von ihnen coachen zu lassen, habe der Bürgermeister bisher aber abgelehnt.