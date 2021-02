Gerlinde Frick betreibt gemeinsam mit ihrem Bruder Wilfried Frick einen Blumenladen samt Gärtnerei in der Fellbacher Straße in Rommelshausen. Zu ihrem Geschäft gehört einiges an landwirtschaftlicher Fläche – zu viel, fanden die Geschwister schließlich. Vor knapp sechs Jahren fragten sie deshalb bei der Gemeinde Kernen nach, ob auf einem Teil des Grundstücks nicht Wohnhäuser entstehen könnten. Die Gemeinde stimmte dem Vorhaben grundsätzlich zu, ein Bebauungsplan wurde erstellt – doch dann