Stromausfall in Kernen-Rommelshausen am Donnerstag (9.2.): Was war los?

Die Straßenbeleuchtung blieb aus, die Fahrradboxen am Bahnhof ließen sich nicht öffnen: In dem Gebiet um den Bahnhof in Rommelshausen beziehungsweise im angrenzenden Industriegebiet kam es am Donnerstagmorgen, 9. Februar, zu einem Stromausfall.

Mittelspannungsstörung tritt durch Erdschluss auf

Der Grund für den Stromausfall von 5.53 Uhr an war eine Mittelspannungsstörung, die durch einen Erdschluss auftrat. Das teilt das Remstalwerk in einer aktuellen Pressemitteilung am Donnerstagmittag mit.

Demzufolge war mit acht Trafostationen ein relativ kleines Gebiet betroffen. Grund für den Stromausfall seien frühere Verbesserungen des Remstalwerks am Netz zur räumlichen Begrenzung von Störungen gewesen. Die Hälfte der Stationen waren Kundenstationen auf Firmenarealen, schreibt das Remstalwerk.

Fehlersuche läuft aktuell

Bereitschaftsmitarbeiter des Remstalwerks stellten der Pressemitteilung zufolge bis 6.51 Uhr durch Umschaltungen im Netz schrittweise die Vollversorgung wieder her. „Die Fehlersuche läuft aktuell“, schreibt das Remstalwerk.