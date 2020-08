Stromausfall in Rommelshausen am Samstag (29.08.)

In mehreren Haushalten ist am Samstagmittag (29.08.) in Rommelshausen für längere Zeit der Strom ausgefallen. Offenbar ist der Strom seit etwa 14 Uhr in zumindest in einigen Haushalten wieder zurück. Das Remstalwerk, Stromversorger für die Gemeinde Kernen, war bislang telefonisch nicht für eine Stellungnahme zur Ursache der Störung zu erreichen. Über Bandansage teilt das Remstalwerk mit, es werde "unter Hochdruck" an der Beseitigung der Störung gearbeitet.

Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch schrieb um 14.05 Uhr auf Facebook: "12 von 17 ursprünglich gestörten Stationen laufen wieder." Seit 13.45 Uhr hatte das Remstalwerk laut Paulowitsch begonnen, einzelne Bereiche wieder mit Strom zu versorgen. Durch die Zuschaltung einzelner Abschnitte könne man den Fehler lokalisieren.

Die Gemeinde Kernen ist immer wieder von größeren Stromausfällen betroffen. Seit der Übernahme durch das Remstalwerk hat es mindestens fünf größere Blackouts in Rommelshausen und Stetten gegeben.