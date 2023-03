Türkei-Ausbildungsprogramm: Azubis starten ab Oktober im Alexanderstift Lorch

Die jungen Frauen Melike Sahiner (25), Fatma Tikiz (24) und Sermin Aker (28) haben zwei Wochen lang im Seniorenzentrum des Alexander-Stifts in Lorch hospitiert. Der Kennenlern-Besuch ist Teil des Türkei-Ausbildungsprogramms, an dem der Altenhilfeträger teilnimmt. Das teilt die Diakonie Stetten in einer Pressemitteilung mit. „Im Herbst werden die Frauen aus der Türkei wiederkommen und eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau im Alexander-Stift beginnen.“

„Ich mag es, alten Menschen zu helfen und mir gefällt es sehr gut hier in Lorch.“ sagt Sermin Aker. „Hier ist es schön grün und sauber und ich genieße die frische Luft.“ Im Oktober wollen alle drei die Ausbildung zur Pflegefachfrau im Alexander-Stift beginnen. Nach der Ausbildung planen sie, in Deutschland zu bleiben und als begehrte Fachkräfte in der Pflege zu arbeiten.

In der Türkei haben Melike Sahiner und Fatma Tikiz ein Studium abgeschlossen

Alle drei bringen dafür schon Erfahrungen mit oder haben ein Studium abgeschlossen: „Ich habe in Ankara Altenpflege studiert und ein Praktikum in einem Altenheim gemacht“, berichtet Melike Sahiner. Fatma Tikiz ergänzt: „Ich habe an der Uni Krankenpflege studiert und mich sechs Monate um alte Menschen gekümmert.“

Die Grundkenntnisse der deutschen Sprache konnten sie mit Unterstützung der türkischen Partnerorganisation, der Stiftung Sabev in Ankara, erlernen. So belegen sie bereits seit einigen Monaten Sprachkurse und bereiten sich auf ihren Aufenthalt in Deutschland vor.

Den Ausbildungsvertrag im Alexander-Stift haben die jungen Frauen schon in der Tasche: Melike Sahiner und Fatma Tikiz für eine Ausbildung im Gemeindepflegehaus Allmersbach im Rems-Murr-Kreis und Sermin Aker für die Ausbildung vor Ort im Seniorenzentrum Lorch. Wie die Diakonie mitteilt, werde noch eine vierte Kollegin dazustoßen, die wegen Visaproblemen aber leider nicht beim Hospitationsbesuch dabei sein konnte.

Der Lorcher Haus- und Pflegedienstleiter Markus Behr hat die jungen Frauen während des zweiwöchigen Besuchs kennen- und schätzen gelernt: „Sie waren von Anfang an sehr motiviert. Das hat auch unseren Bewohnern und Mitarbeitenden gut gefallen.“ Während des zweiwöchigen Besuches hatten die künftigen Pflegekräfte die Möglichkeit, die Region, in der sie ab Oktober leben werden, kennenzulernen. „Ich habe ihnen die Einkaufsmöglichkeiten hier in Lorch gezeigt und sie ins türkische Restaurant eingeladen. Wir haben Stadtführungen in Lorch und Schwäbisch Gmünd gemacht und waren auch im Bowling-Center und auf dem Fernsehturm in Stuttgart“, berichtet Markus Behr.

Die neuen Azubis werden kostengünstig in einer WG leben

Heimleiterin Kriemhilde Sopp erläutert, wie den angehenden Pflegefachfrauen im Herbst der Einstieg in die Ausbildung erleichtert werden soll: „Wir stellen ihnen eine kostengünstige Mietwohnung zur Verfügung, in der sie als WG zusammenleben können.“

Das Seniorenzentrum in Lorch sei als eines der Ausbildungshäuser zudem bestens auf die jungen Frauen eingestellt. Dort gebe es einen gut ausgestatteten Ausbildungsraum, in dem unter fachlicher Anleitung regelmäßig geübt werden könne. „Hier finden wöchentlich Anleitungstreffen statt, an denen auch weitere Azubis aus der Region teilnehmen und bei denen die verschiedenen Ausbildungsthemen besprochen werden. Auch arbeiten wir eng und gut mit der Pflegeschule hier in Lorch zusammen, die nur eine Viertelstunde Fußweg entfernt ist.“

Darum geht es bei dem Türkei-Ausbildungsprogramm

Hintergrund: Im Rahmen des fünften Jahrgangs des Türkei-Ausbildungsprogramms 2022/2023 bietet das Diakonische Werk Baden Einrichtungen der Altenhilfe in Baden-Württemberg an, gemeinsam Menschen aus der Türkei als Auszubildende für die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft zu gewinnen und auf diesem Wege den bestehenden Bedarfen nach Auszubildenden und späteren Fachkräftebedarfen zu begegnen. Das teilt die Diakonie Stetten mit.

In Kooperation mit der türkischen Stiftung Sabev (Forschungs-, Dokumentations- und Bildungsstiftung für soziale Dienste, Ankara) als Partnerorganisation vor Ort, wird Menschen aus der Türkei die Möglichkeit eröffnet, den Weg der Ausbildung und der sich anschließenden Berufstätigkeit in Deutschland zu beschreiten. „In der Türkei richtet sich das Angebot an junge arbeitsuchende Menschen, deren schulische und berufliche Qualifikationen in Deutschland als mittlerer Bildungsabschluss anerkannt werden.“

Mit der erfolgreich absolvierten dreijährigen Ausbildung in Deutschland erhalten die Teilnehmer in Deutschland den Anspruch auf einen dauerhaften Aufenthalt zum Zweck der qualifizierten Beschäftigung als Pflegefachkraft. Im Sinne einer fairen und entwicklungspolitisch orientierten Mobilitätspartnerschaft erwerben junge Menschen aus der Türkei eine berufliche Qualifikation und können ihre Arbeitskraft qualifiziert auf dem deutschen Markt einbringen.